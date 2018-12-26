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Держатели карт Азиатско-Тихоокеанского банка смогут выиграть деньги на покупку квартиры

Платежная система «Мир» и Азиатско-Тихоокеанский банк запустили совместную акцию «Пришли за покупками — ушли с квартирой».

Держатели карт АТБ "Мир" смогут выиграть деньги на покупку квартиры!
Держатели карт АТБ "Мир" смогут выиграть деньги на покупку квартиры!
Источник: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)

С 15 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года держатели карт АТБ «Мир» получили возможность выиграть тысячи денежных призов, а также принять участие в розыгрыше главного приза — 3 миллионов рублей на покупку квартиры.

Для участия в акции необходимо:

1) Совершать ежедневные покупки по карте АТБ «Мир

  • не менее 3-х покупок на любую сумму в неделю
  • не менее 10-ти покупок на любую сумму в месяц

2) Регистрировать чеки на сайте: super.mironline.ru/dreamprize

В розыгрыше призов могут участвовать все зарегистрированные держатели карт «Мир» по всей России. Чем больше покупок будет оплачено, тем выше шансы на победу!

Еженедельно каждый участник, оплативший картой АТБ «Мир» не менее 3 покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на счет мобильного телефона. Все держатели карт, совершившие с помощью АТБ «Мир» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 000 рублей.

По итогам акции между самыми активными участниками будет определен обладатель главного приза — 3 миллиона рублей на покупку квартиры.

Организатор: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО), Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1810 на осуществление банковских операций. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте uper.mironline.ru/dreamprize

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