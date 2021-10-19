19 октября -2°C
﻿
Потребитель
11

Держим свое слово: Сибсети подготовили новые услуги

Друзья, как мы говорили ранее, дизайн — не единственное обновление в Сибсети.

ООО «Сибирские сети»

Мы подготовили новые услуги, которые доступны всем нашим абонентам уже сейчас:

1
Социальные сети при нуле

Вы можете находиться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе. В течение 10 дней Вам будет доступно общение в мессенджерах и соц сетях (Instagram, VK, WhatsApp, Telegram, Facebook) на обычной скорости.

2
Домашний кинотеатр

Обширная коллекция фильмов, сериалов, мультфильмов на основе партнерских подписок.

3
Удобная коммуникация через мессенджеры

Вы можете написать нам в Telegram или WhatsApp любым удобным способом и в удобное для вас время.

4
Поддержка 24/7

Мы готовы ответить на ваши вопросы в любое время суток.

Подробности о подключении услуг, действующих акционных предложениях вы можете узнать тут — sibset.ru


Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость