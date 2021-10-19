Держим свое слово: Сибсети подготовили новые услуги

Мы подготовили новые услуги, которые доступны всем нашим абонентам уже сейчас:
Вы можете находиться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе. В течение 10 дней Вам будет доступно общение в мессенджерах и соц сетях (Instagram, VK, WhatsApp, Telegram, Facebook) на обычной скорости.
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