Продажа детских товаров считается одной из самых прибыльных ниш для бизнеса. И это неудивительно. Игрушки детям покупают всегда, это не только запланированные, но и спонтанные покупки. Более того, ребенку, который просит новую игрушку, сложно отказать, поэтому родители покупают как маленькие сувенирчики, так и большие игрушки.

Игрушки для детей всех возрастов

Заказывая игрушки в нашей компании, предприниматель Алтайского края может быть уверен, что получает качественный товар от производителя игрушек из Китая. На протяжении нескольких лет мы работаем с самыми большими китайскими фабриками, что позволяет предлагать лучшие цены, отличное качество и огромный ассортимент на детские товары оптом. У нас большой выбор детской посуды, которую можно предлагать в магазинах товаров для интерьера. Мягкие игрушки пользуются большим спросом в цветочных магазинах, а поистине огромный выбор стильной и необычной канцелярии — важный товар для родителей школьников и подростков. Ассортимент подойдет как для крупных корпораций, так и для небольших частных магазинов.

Товары для школы

Помимо игрушек, предлагаем товары для школы оптом, потому это еще одно выгодное направление в торговле. По статистике, в семье, где есть школьник, на эти товары тратится до нескольких тысяч рублей в месяц. Среди нашего ассортимента есть:

линейки , карандаши и ручки;

карандаши и ручки; ластики и точилки;

блокноты и тетради;

пеналы и рюкзаки.

Представлена стильная и яркая канцелярия, которая пользуется огромным спросом у школьников, поэтому с нами сотрудничает множество магазинов канцелярских товаров на территории России и в Алтайском крае. Товары в каталоге постоянно обновляются, регулярно поступают новинки, поэтому наши клиенты могут предлагать своим покупателям самое актуальное.

Мелкие сувениры

Небольшие игрушки и сувениры — это отличный сопутствующий товар, который можно размещать в самых разнообразных магазинах: детской одежды, канцтоваров, в цветочных салонах и даже в продуктовых отделах. Дети обращают внимание на игрушки и просят их у родителей, что позволяет предпринимателям получить дополнительную выручку за счет увеличения ассортимента, организовать дополнительные продажи и поднять средний чек.

Продажа детских товаров — это отличная возможность для создания бизнеса или расширения ассортимента в любом населенном пункте Алтая. Высокое качество нашей продукции позволяет предпринимателям быть уверенными в том, что товар будет высокого качества, а сотрудничество с заводами Китая позволяет предлагать нашим клиентам самые выгодные цены.