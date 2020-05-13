Детям до 16. Самые важные факты о новых антикоронавирусных пособиях для жителей Алтая

1 Какие семьи вправе получить 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет?

Altapress.ru уже сообщал, что семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, могут получить 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет. Но, как объяснил президент, есть много семей, у которых этого права нет, так как малыш родился до 1 января.

И вот теперь новшество: как объяснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, 5 тыс. рублей на ребенка могут получить вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Таких семей в крае более 20 тысяч. Выплаты перечисляют через Пенсионный фонд.