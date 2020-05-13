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Детям до 16. Самые важные факты о новых антикоронавирусных пособиях для жителей Алтая

Президент Владимир Путин 11 мая анонсировал новые меры социальной поддержки семей с детьми. По предварительным данным, в Алтайском крае дополнительную денежную помощь в связи с острой эпидемической обстановкой только по линии Пенсионного фонда смогут получить более 400 тыс. детей. Рассказываем, какие суммы положены и кому, как их оформить и получить.

Краевой благотворительный марафон.
Краевой благотворительный марафон.
@minsots_alt
1 Какие семьи вправе получить 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет?

Altapress.ru уже сообщал, что семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, могут получить 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет. Но, как объяснил президент, есть много семей, у которых этого права нет, так как малыш родился до 1 января.

И вот теперь новшество: как объяснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, 5 тыс. рублей на ребенка могут получить вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Таких семей в крае более 20 тысяч. Выплаты перечисляют через Пенсионный фонд.

Логотип Пенсионного фонда.
Логотип Пенсионного фонда.
архив Пенсионного фонда
2 Кто может претендовать на получение 10 тыс. рублей на ребенка до 16 лет?

Это новый вид единовременного (то есть разового) пособия. Право на него имеют семьи с детьми, которым больше 3 лет и меньше 16.

10 тыс. рублей на каждого такого ребенка выплатят, начиная с 1 июня, сообщила зам управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Требуемого возраста (более 3 лет и менее 16) ребенок должен достичь в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Наличие права на маткапитал значения не имеет.

Пенсионный фонд в Барнауле.
Пенсионный фонд в Барнауле.
yandex.ru/maps
3 Зависит ли выплата 5 и 10 тыс рублей от дохода семьи?

Нет. Выплата ни 5 тыс. рублей на детей до трех лет, ни 10 тыс. рублей на более старших не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, каких-либо пенсий, пособий, соцвыплат.

4 Как подать заявление на выплату 10 тыс рублей?

Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг. При такой форме подачи заявления никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление можно также подать и в любой клиентской службе Пенсионного фонда. В таком случае заявителю надо предварительно записаться на прием по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР или через Личный кабинет на сайте фонда.

Если пойдете в клиентскую службу, что называется, своими ногами, не забудьте захватить паспорт и свидетельство о рождении ребенка (детей).

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)
5 Сколько времени на подачу заявление на 5 и 10 тыс. рублей?

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой. Заявления принимаются вплоть до 1 октября 2020 года.

6 Как получить 3 тыс. рублей на ребенка в случае потери родителем работы?

По 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где один или оба родителя потеряли работу и подтвердили статус безработного. Их выплатят за апрель, май и июнь.

Чтобы получить деньги, родителю надо зарегистрироваться в качестве безработного на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края или на федеральном портале «Работа в России».

После того, как в службе занятости подтвердят наличие у безработного ребенка (необходимо будет отправить скан его свидетельства о рождении), выплата автоматически приплюсуется к пособию по безработице (около 12 тыс. рублей), рассказали altapress.ru в управлении края по труду и занятости.

В работе сайта гоуслуги были сбои после объявления президентом новых мер подержки.
В работе сайта гоуслуги были сбои после объявления президентом новых мер подержки.
Altapress.ru
7 Какие семьи и как могут получить пособие на ребенка с 3 до 7 лет?

Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно президент ввел еще в марте. Оно выплачивается только малообеспеченным семьям. Это значит: доход семьи на человека не должен быть больше краевого прожиточного минимума.

Обратите внимание: ребенку уже должно исполниться 3 года и не исполниться 8 лет. Если детей в этом возрасте несколько, выплата положена на каждого.

Само пособие составляет в Алтайском крае 5101,5 рубля — это 50% прожиточного минимума ребенка за второй квартал 2019 года. Выплата устанавливается сразу на год, объяснили эксперты правовой системы «Гарант».

Ранее предполагалось: пособие начнут выплачивать с 1 июля. Но президент предложил ускорить выплаты. Так что с 1 июня его выплатят разово за все предыдущие месяцы — это будет около 33 тыс. рублей на ребенка. А далее пособие будут выплачивать ежемесячно, сообщили в правительстве края.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района
Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района
Анна Зайкова
8 Как получить пособие на ребенка с 3 до 7 лет малообеспеченным семьям?

Семья должна подать заявление в соцзащиту — желательно через портал госуслуг. О том, что надо сделать, сообщили в правительстве края.

Всю остальную информацию, необходимую для определения права на предоставление ежемесячной выплаты, соцзащита будет сама запрашивать в порядке межведомственного информационного взаимодействия у организаций, располагающих этими сведениями.

Недвижимость. Семья.
Недвижимость. Семья.
altapress.ru
9 Как навести справки?
  • Единый региональный контакт-центр Пенсионного фонда РФ: (3852) 39−99−99.
  • Горячая линия единого контакт-центра краевой службы занятости населения: (3852) 55−51−10.
  • Горячая линия Министерства соцзащиты Алтайского края: (3852) 27−36−01.

Президент также сообщил, что минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повышается с 3 375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

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