Детям до 16. Самые важные факты о новых антикоронавирусных пособиях для жителей Алтая

Altapress.ru уже сообщал, что семьи, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, могут получить 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет. Но, как объяснил президент, есть много семей, у которых этого права нет, так как малыш родился до 1 января.
И вот теперь новшество: как объяснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, 5 тыс. рублей на ребенка могут получить вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Таких семей в крае более 20 тысяч. Выплаты перечисляют через Пенсионный фонд.
Это новый вид единовременного (то есть разового) пособия. Право на него имеют семьи с детьми, которым больше 3 лет и меньше 16.
10 тыс. рублей на каждого такого ребенка выплатят, начиная с 1 июня, сообщила зам управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.
Требуемого возраста (более 3 лет и менее 16) ребенок должен достичь в период с 11 мая по 30 июня 2020 года. Наличие права на маткапитал значения не имеет.
Нет. Выплата ни 5 тыс. рублей на детей до трех лет, ни 10 тыс. рублей на более старших не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, каких-либо пенсий, пособий, соцвыплат.
Обратиться за выплатой можно через портал госуслуг. При такой форме подачи заявления никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление можно также подать и в любой клиентской службе Пенсионного фонда. В таком случае заявителю надо предварительно записаться на прием по телефону Единого регионального контакт-центра ПФР или через Личный кабинет на сайте фонда.
Если пойдете в клиентскую службу, что называется, своими ногами, не забудьте захватить паспорт и свидетельство о рождении ребенка (детей).
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой. Заявления принимаются вплоть до 1 октября 2020 года.
По 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где один или оба родителя потеряли работу и подтвердили статус безработного. Их выплатят за апрель, май и июнь.
Чтобы получить деньги, родителю надо зарегистрироваться в качестве безработного на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края или на федеральном портале «Работа в России».
После того, как в службе занятости подтвердят наличие у безработного ребенка (необходимо будет отправить скан его свидетельства о рождении), выплата автоматически приплюсуется к пособию по безработице (около 12 тыс. рублей), рассказали altapress.ru в управлении края по труду и занятости.
Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно президент ввел еще в марте. Оно выплачивается только малообеспеченным семьям. Это значит: доход семьи на человека не должен быть больше краевого прожиточного минимума.
Обратите внимание: ребенку уже должно исполниться 3 года и не исполниться 8 лет. Если детей в этом возрасте несколько, выплата положена на каждого.
Само пособие составляет в Алтайском крае 5101,5 рубля — это 50% прожиточного минимума ребенка за второй квартал 2019 года. Выплата устанавливается сразу на год, объяснили эксперты правовой системы «Гарант».
Ранее предполагалось: пособие начнут выплачивать с 1 июля. Но президент предложил ускорить выплаты. Так что с 1 июня его выплатят разово за все предыдущие месяцы — это будет около 33 тыс. рублей на ребенка. А далее пособие будут выплачивать ежемесячно, сообщили в правительстве края.
Семья должна подать заявление в соцзащиту — желательно через портал госуслуг. О том, что надо сделать, сообщили в правительстве края.
Всю остальную информацию, необходимую для определения права на предоставление ежемесячной выплаты, соцзащита будет сама запрашивать в порядке межведомственного информационного взаимодействия у организаций, располагающих этими сведениями.
- Единый региональный контакт-центр Пенсионного фонда РФ: (3852) 39−99−99.
- Горячая линия единого контакт-центра краевой службы занятости населения: (3852) 55−51−10.
- Горячая линия Министерства соцзащиты Алтайского края: (3852) 27−36−01.
Президент также сообщил, что минимальный размер пособия по уходу за ребёнком повышается с 3 375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.