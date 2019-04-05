Диалог с потребителем: в Тальменском районе прошла встреча энергетиков с предпринимателями и органами власти

Ежегодно в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» появляется в среднем более четырех тысяч новых потребителей. Это вновь присоединенные к электрическим сетям компании юридические и физические лица.

В «Алтайэнерго» постоянно идет процесс совершенствования системы работы с потребителями. Главная востребованная услуга — технологическое присоединение к сетям филиала. Энергетики создают все условия для того, чтобы эта процедура была максимально простой и удобной. В обычной практике специалистов и индивидуальный подход к решению вопросов клиентов. А один из наиболее действенных и эффективных методов — диалог с потребителями на площадке непосредственной территории. Посещение объектов, нуждающихся в техприсоединении или увеличении энергомощностей, выработка совместных решений, обмен мнениями, изучение опыта и практики работы предприятий, а также презентация проекта цифровой трансформации отрасли в крае — именно так прошла встреча энергетиков с представителями бизнес-сообщества и органами власти в Тальменском районе.

Тальменский район занимает третье место в Алтайском крае по количеству технологических присоединений объектов к электросетям. Это активно развивающаяся территория, где вводится в строй новое жилье, строятся крупнейший животноводческий комплекс, заводы по производству и переработке сырья. Здесь же по программе поддержки местных инициатив реализуется 16 проектов, победивших в краевом конкурсе. По словам участников встречи, развитие территории напрямую зависит от наличия необходимых коммуникаций, в частности — от энергомощностей.

Сергей Самсоненко,

глава Тальменского района:

Сегодня энергетика повернулась лицом к потребителям. В «Алтайэнерго» нас слышат, идут навстречу и всегда помогают в решении задач по развитию нашей территории. Приятно отметить, что между нами выстроился конструктивный диалог, основанный на реализации общих целей во благо региона.

Полностью уверенные в том, что их обращения энергетики не только услышат, но и предложат конкретные решения, руководители предприятий района поведали энергетикам о своих планах. Например, для строительства завода по производству комбикормов компании «Митпром» нужна понижающая подстанция. Озерский мясокомбинат, чтобы запустить вторую очередь производства нуждается в увеличении мощности. Крупнейшему производителю молочной продукции, предприятию «Эконива», а также лесоперерабатывающему предприятию «Алтай — Форест» для дальнейшего динамичного развития необходимо технологическое присоединение к сетям «Алтайэнерго».

Энергетики уверяют, что деятельность компании полностью синхронизирована с планом развития территории региона. Проекты по строительству новых объектов, модернизации и реконструкции действующих, в первую очередь реализуются там, где это необходимо той или иной территории. Все пожелания, которые были озвучены в ходе встречи, в скором времени найдут решения и будут реализованы.