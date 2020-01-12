Диета подорожает. Эксперты прогнозируют рост цен на черный хлеб

Низкий урожай ржи в России в 2019 году низкие запасы зерна этой культуры подстегнули рост ее цен у производителей до рекордных уровней. По цепочке это неизбежно приведет к росту цен на ржаную муку и хлебобулочные изделия из нее. Впрочем, как считают в Российской гильдии пекарей и кондитеров, на цену хлеба еще больше влияют другие составляющие.

Урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года, сообщает РИА «Новости». Это уже привело к росту цен производителей. Причём, как утверждают эксперты, в краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли.

Ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной. Так, в декабре продовольственная рожь стоила примерно 14 тыс. рублей за тонну, а пшеница 3 и 4 класса — 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка.

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Вероятно, часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый, и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году. — Altapress.ru), а если оно вдруг и будет, то не более 5−10%", — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

Между тем, считается, что ржаной хлеб полезнее белого, он считается диетическим. В черном хлебе содержится больше клетчатки, чем в белом, он менее калорийный и богат магнием и железом.