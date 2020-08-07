С профессиональным праздником представителей самой созидательной профессии поздравляет директор группы компаний «Алгоритм» Ксения Белоусова:
— Дорогие Барнаульцы! От лица группы компаний «Алгоритм» я поздравляю всех работников строительной отрасли с профессиональным праздником — Днем Строителя!
Благодаря Вашему труду наш любимый город постоянно растет и развивается! Ваша работа не только меняет облик нашего города, но и влияет на жизни других людей! Вы создаете одно из самых важных благ в жизни человека — его дом: место, где каждого ждут, любят и ценят! Все это делает работу строителя одной из самых важных и достойнейших в современном мире!
Сегодня мы переживаем с Вами не самые простые времена, как в строительной сфере, так и в мире в целом. Но именно в такие периоды и проверяется стойкость духа и характера! Именно сейчас мы с Вами должны быть единым целым, и не сдаваться перед лицом трудностей. Я желаю Вам и Вашим близким здоровья, успехов в работе и больших личных достижений!
С благодарностью за Вашу работу, Белоусова Ксения.