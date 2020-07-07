Директор МИЭМИС АлтГУ Степан Межов представил уникальные образовательные программы приемной кампании 2020 года

«Как сделать правильный выбор своей будущей профессии?» «На что обращать внимание в многообразии образовательных программ, которые предлагают ВУЗы сегодня?» Эти вопросы всегда актуальны для вчерашних школьников и их родителей. Пожалуй, однозначного и правильного ответа на них нет. Однако существует ряд объективных факторов, которые необходимо учитывать при выборе профессии:

Востребованность специалистов на рынке труда в данный момент;

Уровень заработных плат выпускников и сила конкуренции между ними;

Перспективы развития и выбора карьерной траектории выпускника.

Учитывая эти факторы, в 2020 году Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета (МИЭМИС АлтГУ) разработал три уникальные для Алтайского края образовательные программы:

27.03.02. Управление качеством: «Управление качеством продукции на основе использования биоресурсов региона»

27.03.03. Системный анализ: «Системный анализ и управление экономическими системами»

09.03.03 Прикладная информатика: «Цифровая экономика»

Открытие новых образовательных программ стало возможно благодаря изучению потребностей и перспектив рынка труда и экономики региона, а также тесному взаимодействию с предприятиями — заказчиками, остро нуждающимися в квалифицированных специалистах.

Алтайский государственный университет

Степан Межов,

директор Международного института экономики , менеджмента и информационных систем АлтГУ:

России, Алтайскому краю, не хватает специалистов, конкурентоспособных на национальном и международном уровне, поэтому Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем, где ведутся научные и прикладные исследования, готовит высококвалифицированных специалистов по современным программам высшего и дополнительного профессионального образования, является передовым научно-образовательным центром региона, способствующим повышению конкурентоспособности национальной экономики. Наш институт всегда делал и будет делать ставку не на умения решать узкие и специфичные задачи, а на развитие аналитических способностей, широты кругозора, информационной, инженерной и языковой подготовки. Основой успеха наших выпускников являются фундаментальные экономические знания в сочетании с современными компетенциями в менеджменте, инженерии, маркетинге, праве, психологии, информационных технологиях, иностранных языках.

Особенностью этих направлений, как заявляют в МИЭМИС, является междисциплинарность подготовки специалистов. Обучение включает техническую, общеинженерную, экономико-управленческую и IT — подготовку. Таким образом, выпускники приобретают мультидисциплинарные профессиональные компетенции и опыт, необходимые российским и зарубежным компаниям IT-отрасли, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, банкам, аналитическим подразделениям компаний.

Подробнее о каждой программе:

27.03.02. Управление качеством: «Управление качеством продукции на основе использования биоресурсов региона».

Программа направлена на подготовку специалистов в области разработки, внедрения и сопровождения систем управления качеством (ISO 9000 и др.)

Алтайский государственный университет

Выпускники будут осуществлять контроль и надзор за качеством продукции на предприятиях, проектирование, стандартизацию и сертификацию систем управления качеством. По окончании данной программы они могут работать как специалистами по качеству продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, так и в органах по стандартизации и сертификации, государственных и негосударственных службах по контролю и надзору за качеством продукции.

Индустриальные партнеры программы — предприятия пищевой промышленности и с/х переработчики: АО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Аникс», «Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям».

Предусмотрено 13 бюджетных мест.

Базовая стоимость программы: 114 160 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 200−219: 110 736 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 220−239: 106 169 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 240+: 97 036р.

Подробнее о программе на официальном сайте.

Алтайский государственный университет

Ориентация на рынок труда и потребности организаций-заказчиков дает свои результаты: по статистике, более 90% выпускников МИЭМИС трудоустраиваются сразу после окончания. Во многом, этому способствует развитая система стажировок и производственных практик во время учебы студента. Это позволяет студентам уже на 3−4 курсах выстроить деловые отношения с будущим работодателем, и не испытывать проблем с поиском работы после выпуска.

27.03.03. Системный анализ: «Системный анализ и управление экономическими системами».

Программа направлена на подготовку специалистов в области анализа, моделирования, оптимизации и совершенствования механизмов принятия решений в экономических системах. Выпускники будут заниматься проведением технико-экономического и системно-аналитического обоснования проектных и конструкторских решений, проектированием и конструированием систем, устройств и баз данных.

Программа включает в себя профессиональные стажировки, сертифицированные курсы в IT компаниях и на промышленных предприятиях, таких как АО «Алтайский приборостроительный завод «РОТОР», ООО «Freematiq», ООО «1С-Галекс», ООО «Мартика» и пр.

Предусмотрено 14 бюджетных мест.

Базовая стоимость программы: 114 160.

Стоимость при баллах ЕГЭ 200 — 219: 110 736 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 220 — 239: 106 169 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 240+: 97 036р.

Подробнее о программе на официальном сайте.

Интернет-платформы, информационные системы, мобильные решения — сегодня это жизненно необходимые инструменты для ведения успешного бизнеса. Специалисты IT- индустрии традиционно возглавляют рейтинги «востребованности» на рынке труда. Ответом на запрос рынка и укрепившуюся тенденцию стала программа 09.03.03 Прикладная информатика: «Цифровая экономика».

Прикладная информатика: «Цифровая экономика».

Программа направлена на подготовку специалистов в области разработки и управления интегрированными IT решениями в бизнес-структурах, производственном, и государственном секторе. Выпускники будут заниматься разработкой мобильных и web-решений, сопровождением и эксплуатацией корпоративных информационных систем (ERP). Программа также включает обучение студентов в Центре сертифицированного обучения 1С по автоматизации бизнес-процессов.

Программа разработана совместно с IT-компаниями края: ООО «1С-Галекс», ООО «Альянс +», ООО «Центр информационной безопасности», НО «Алтайский фонд МСП» (Центр Мой бизнес).

Для выпускников СПО, поступивших на данное направление подготовки, возможно ускорение получения высшего образования: за 3 года вместо 4.

Предусмотрено 36 бюджетных мест.

Базовая стоимость программы: 114 160.

Стоимость при баллах ЕГЭ 200 — 219: 110 736 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 220 — 239: 106 169 р.

Стоимость при баллах ЕГЭ 240+: 97 036р.

Подробнее о программе на официальном сайте.

Подробнее о программах подготовки, стоимости и скидках читайте на официальной странице Приемной комиссии.

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Не ждите возможностей. Создавайте их с Международным институтом экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета!