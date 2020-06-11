Дизайн-Перспектива 2020 или где попробовать свои силы начинающим дизайнерам

Дизайнеры итальянской мебели, представленной в магазине https://www.italianskaia-mebel.ru/krovati-s-baldaxinom.htm, ранее уже принимали участие в подобных конкурсах, выставляя на суд жюри модель кровати с балдахином.
В этом году на конкурсе представлены следующие номинации:
- Искусство в интерьере. Любой объект искусства, интегрированный в интерьер.
- Арт-объект. Предмет для экстерьера или интерьера.
- Интерьер общественного пространства. Любой дизайн на свой выбор.
- Мебель. Представляется любая мебель в количестве единичного экземпляра: мягкой, корпусной, кровати, стулья и так далее.
- Свет. Дизайн светильников, люстр, бра, торшеров и так далее.
- Интерьер жилого помещения. Любой дизайн на выбор.
- Номинация партнеров. Представлена в четырех вариациях: идеальный свет Arlight, включи мир вместе с Schneider Electric, Ramon Soler — ванная в испанском стиле и интерьер будущего с техникой Miele!
От каждого участника принимают только одну работу в любой из номинаций. Условие: ранее работа не должна была принимать участие в каких-либо конкурсах.
А судьи кто
В качестве жюри выступают архитекторы, дизайнеры, представители профессиональных сообществ, ведущих учебных заведений России и ближнего зарубежья, а также Китая и Германии.
Поддержку оказывают в числе прочих Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров», Союз Дизайнеров России, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов, иные творческие союзы, школы дизайна, ВУЗы России и ближнего зарубежья
Организация в условиях самоизоляции и пандемии
В связи со сложившейся обстановкой в мире, конкурс полностью выходит в онлайн.
Пройдет он в три этапа:
- 01.05.2020−31.10.2020 гг. — представление участниками своих конкурсных работ и голосование на страницах в Фэйсбуке.
- 01.11.2020−15.11.2020 гг. — оценка профессиональным жюри конкурсных работ.
- 22.11.2020 г. — представление общественности победителей и финалистов, непосредственно церемония награждения.
Награждать планируют в московском ЦКИ «Меридиан» в рамках Форума молодых дизайнеров «Moscow Design Fest 2020». Иногородние победители получат призы почтовыми переводами. Остальные конкурсанты в электронном формате получат Свидетельства об участии в конкурсе.