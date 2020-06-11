Дизайн-Перспектива 2020 или где попробовать свои силы начинающим дизайнерам

Образовательный проект «Открытая мастерская дизайна» совместно с коммуникационным агентством «Архидиалог» организуют в период с 1 мая по 31 октября 2020 года III Международный Конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-Перспектива 2020».

Дизайнеры итальянской мебели, представленной в магазине https://www.italianskaia-mebel.ru/krovati-s-baldaxinom.htm, ранее уже принимали участие в подобных конкурсах, выставляя на суд жюри модель кровати с балдахином.

В этом году на конкурсе представлены следующие номинации:

Искусство в интерьере. Любой объект искусства , интегрированный в интерьер.

интегрированный в интерьер. Арт-объект. Предмет для экстерьера или интерьера.

Интерьер общественного пространства. Любой дизайн на свой выбор.

Мебель. Представляется любая мебель в количестве единичного экземпляра: мягкой , корпусной , кровати, стулья и так далее.

корпусной кровати, стулья и так далее. Свет. Дизайн светильников , люстр , бра , торшеров и так далее.

люстр бра торшеров и так далее. Интерьер жилого помещения. Любой дизайн на выбор.

Номинация партнеров. Представлена в четырех вариациях: идеальный свет Arlight , включи мир вместе с Schneider Electric , Ramon Soler — ванная в испанском стиле и интерьер будущего с техникой Miele!

От каждого участника принимают только одну работу в любой из номинаций. Условие: ранее работа не должна была принимать участие в каких-либо конкурсах.

А судьи кто

В качестве жюри выступают архитекторы, дизайнеры, представители профессиональных сообществ, ведущих учебных заведений России и ближнего зарубежья, а также Китая и Германии.

Поддержку оказывают в числе прочих Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров», Союз Дизайнеров России, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов, иные творческие союзы, школы дизайна, ВУЗы России и ближнего зарубежья

Организация в условиях самоизоляции и пандемии

В связи со сложившейся обстановкой в мире, конкурс полностью выходит в онлайн.

Пройдет он в три этапа:

01.05.2020−31.10.2020 гг. — представление участниками своих конкурсных работ и голосование на страницах в Фэйсбуке. 01.11.2020−15.11.2020 гг. — оценка профессиональным жюри конкурсных работ. 22.11.2020 г. — представление общественности победителей и финалистов , непосредственно церемония награждения.

Награждать планируют в московском ЦКИ «Меридиан» в рамках Форума молодых дизайнеров «Moscow Design Fest 2020». Иногородние победители получат призы почтовыми переводами. Остальные конкурсанты в электронном формате получат Свидетельства об участии в конкурсе.