Дизайнерская мебель в интерьере: правила комбинации

При выборе важно помнить, что больше трех цветовых оттенков лучше не принимать. Крупногабаритную мебель выбирают с оттенком, сочетающимся с цветами стен. Такой способ поможет избавиться от ощущения беспорядочности. Например, белому оттенку стен — светлый шкаф, серого цвета стен — соответствующих оттенков гардероб. Не стоит забывать о контрастных пятнах, чтобы не сделать комнату скучной.

Неплохой вариант сочетание деревянного интерьера с универсальными поверхностями: стеклянные, прозрачные, зеркальные, белые или черные, цветные. Но подбирать нужно с учетом выбранных красок. Например, к серому тону стен и дощатому полу подойдут мягкие кровати от imodern.ru с синим цветом изголовья, голубого тона оттоманки на ножках кровати, тумбочки в тон выбеленного дуба, зеркальный комод, белый шкаф и черный столик.