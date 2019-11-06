Дизайнерская мебель в интерьере: правила комбинации

Подбор цветовых решений
При выборе важно помнить, что больше трех цветовых оттенков лучше не принимать. Крупногабаритную мебель выбирают с оттенком, сочетающимся с цветами стен. Такой способ поможет избавиться от ощущения беспорядочности. Например, белому оттенку стен — светлый шкаф, серого цвета стен — соответствующих оттенков гардероб. Не стоит забывать о контрастных пятнах, чтобы не сделать комнату скучной.
Неплохой вариант сочетание деревянного интерьера с универсальными поверхностями: стеклянные, прозрачные, зеркальные, белые или черные, цветные. Но подбирать нужно с учетом выбранных красок. Например, к серому тону стен и дощатому полу подойдут мягкие кровати от imodern.ru с синим цветом изголовья, голубого тона оттоманки на ножках кровати, тумбочки в тон выбеленного дуба, зеркальный комод, белый шкаф и черный столик.
Если вы сомневаетесь в полной гармонии какого-либо предмета интерьера, подберите его цветовой оттенок в паре с другой мебелью. Например, сочетайте с ободком у рамы зеркала или с ножками стола, кровати.
Принципы выбора дизайнерских предметов мебели
Самое лучшее — это использовать принципа цепочки, как в игре в домино, где элементы дизайна «соприкасаются» друг с другом, словно костяшки с цифрами. Именно по такому же раскладу подбирается дизайнерская мебель. Например, если кухонный фасад черной расцветки черный тон можно повторить в обивке стульев с белым оттенком ножек, причем, ножки стула одинакового цвета со столом.
Еще очень распространенный и простой способ — подбор по параметрам, соединение светлых тонов со светлыми оттенками, темные с темными тонами и т.д. Это снижает возможность ошибиться при выборе.
Правильно подбирайте оттенок цвета мебели к деревянным узорам. Теплое дерево — это когда узор оранжевого или красного оттенка. Холодное дерево — на рисунке видны кофейные или серые цвета.
При создании цветовых переходов, можно красиво оформить комнаты с использованием мебели от дизайнеров. Не бойтесь сочетать, экспериментируйте, подберите к дивану синего цвета белое кресло, также он отлично смотрится в интерьере с голубой оттоманкой.
На фото в каталоге вы можете увидеть уже готовые решения, останется только сделать выбор в пользу того или иного гарнитура.