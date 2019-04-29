Обеспечение зданий и сооружений Алтайского края, особенно в удаленных поселках и на объектах, электроэнергией при отсутствии подключения к централизованной системе электроснабжения возможно при помощи генераторных установок.

Данные установки бывают различных видов: бензиновые, газовые, дизельные и т.д. Различия лишь в виде топлива. Наша компания поставляет самый эффективный вид генераторов — дизельные электростанции. Различие названий «генератор» и «электростанция» лишь в выдаваемой мощности. Исходя из мощности, можно выделить мало, средне, высоко и сверхмощные электростанции (сотни кВт).

Что представляет собой электростанция

Конструкционно электростанция состоит из дизельного двигателя и электрического генератора. В зависимости от подключаемого объекта к электростанции, рекомендуемые генераторы также различны. Так, например, асинхронные рекомендуются для применения, где необходимо точное поддержание напряжения питания (медицинская техника, электронные устройства и т.д.). Если требования не предъявляются, то применяют синхронные генераторы.

Электростанция может быть выполнена в передвижном и стационарном исполнении. Передвижные в основном имеют малую мощность, так как при ее увеличении возрастает масса установки, что предъявляет высокие требования к транспортному средству, на которое ее устанавливают.

Преимущества использования

Преимущества дизельной электростанции заключаются в экономичности и удобстве эксплуатации, в высоком КПД, а также стабильных рабочих характеристиках.

Отдельной категорией являются сверхмощные электростанции. Данный тип агрегатов способен поставлять большое количество электроэнергии с большим количеством потребителей. Они могут иметь открытое и закрытое исполнение.

Открытое используется при установке в специальных машинных залах (помещениях). При закрытом исполнении помещается в контейнер с шумопоглощающим кожухом и другими системами, необходимыми для нормальной работы. Контейнерное исполнение позволяет перемещать установку, а также работу в широком интервале температур и климатических условий.

Наши предложения

С помощью дизельных электростанций, поставляемых нами, можно обеспечить электричеством любые объекты:

От 400 до 800 кВт — завод, родильный дом, строительная площадка, больница, птицефабрика.

1000 кВт — жилой поселок, морской порт, очистные сооружения, нефтяные месторождения.

1500 кВт — бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс, тепличный комплекс, энергоблок ТЭЦ

Как видно, дизельная электростанция 1000 кВт может обеспечивать электроэнергией целый жилой поселок с множеством потребителей (бытовая, компьютерная техника и т.д.). В то же время, менее мощные дизельные электростанции 800 кВт, могут обеспечивать больницы и даже завод. Все это говорит о том, что эти электростанции имеют высокое качество, и применение на реальных объектах Алтайского края это подтверждает.