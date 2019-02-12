Для чего нужен уголовный адвокат и сколько стоят его услуги

Профессия адвоката одна из древнейших профессий на земле. Возникла она в Древнем Риме, в период расцвета Республики и провозглашения главенства прав и свобод человека. Именно в Древнем Риме оказалось много ораторов и древних адвокатов. Долгое время услуги адвоката исполняли ораторы, не надо было обязательно разбираться в правовых вопросах. Древняя адвокатура была свободной профессией и не имела корпоративного устройства.

Уже во времена Римской Империи (до нашей эры) сформировалась коллегия юристов-защитников, которые заносились в специальные списки и должны были сдать испытания по праву.

Статус адвоката в России

Адвокат в России является независимым профессиональным советником по правовым вопросам (согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 26 апреля 2002 года). Наличие специального статуса, подразумевает право осуществлять адвокатскую деятельность, по гражданским и уголовным делам. Никакие другие юристы не имеют права вести защиту граждан по уголовным делам.

Авторитет адвоката в стране

Адвокат в России это во-первых защитник по уголовным делам, а потом советник по иным правовым вопросам. В связи с выпуском ВУЗами страны большого количества юристов, существованием большого количества небольших юридических фирм, оказывающих правовую помощь разнообразного вида и отсутствием монополии профессиональных адвокатов, профессия адвоката минимизирована и имеет не такой повышенный авторитет и спрос, как в мировых странах. Отчасти это обусловлено политическим и экономическим положением в стране.

Кроме того, многие граждане считают адвокатов просто переговорщиками, некоторых — нечистыми на руку предприимчивыми людьми.

Между тем, в среде адвокатов встречаются большое количество высокопрофессиональных специалистов, кандидатов наук и профессоров, с огромным житейским и правовым опытом.

Хочется развенчать многочисленные мифы, но это тема другой статьи.

В данной статье проанализируем необходимость адвоката в уголовном деле в принципе, состав его услуг и их стоимость в разнообразии своих форм.

Адвокат в мире

Статус адвоката в мировых странах, например в Германии, Чехии, Италии, достаточно высок. Стоит только упомянут о том, что Вы намереваетесь при каком-либо споре, а особенно с государственным учреждением, воспользоваться услугами адвоката, так виновная сторона сразу меняет тон общения и готова к компромиссам. Дело в том, что во всех цивилизованных странах, во-первых услуги адвокатов доступны, в том числе по социальным программам, во-вторых, расходы на услуги адвоката возмещаются в полном объеме за счет виновной стороны. А услуги адвоката в Европе не дешевые.

Что же касается качества услуг зарубежного адвоката по уголовным делам, то из зарубежных кинофильмов многим известны такие кадры, когда адвокаты часто способствуют полному оправданию своих подопечных.

В нашей стране дело обстоит немного иначе. Адвокаты не всегда приглашаются для решения тех или иных правовых споров или задач, чаще граждане экономят и «лечат» себя сами, не обязательно успешно, зато дешево. Однако, в нашей стране, крайне сложно обойтись без уголовного адвоката, если дело коснулось уголовного преследования. Без специальных познаний в юридической области, с учетом сложности и особенностей отечественной уголовно-правовой системы без опытного уголовного адвоката с органами следствия один на один лучше не сталкиваться. Этим обуславливается обязательное участие опытного адвоката по уголовным делам в каждом уголовном деле.

Где же искать и как выбирать надежного адвоката по уголовным делам

Конечно же по советам и рекомендациям друзей и знакомых. Но как же быть, если никто из знакомых не сталкивался с уголовным адвокатом? Тогда на помощь приходит Интернет, поисковик. В поисковике масса предложений от адвокатов. И тех кто бесплатно консультирует, и тех кто гарантированно прекратит уголовное дело, тех кто представляется адвокатом не имея статуса. В этой массе предложений очень сложно ориентироваться и несложно нарваться на нерадивого псевдоадвоката.

Вот несколько важных советов. Если Вы тщетно ищите в поисковике адвоката по уголовному праву среди большой массы незнакомых сайтов, то первое, на что необходимо обратить внимание, это на наличие статуса адвоката у претендента и желательно значительного стажа. Наличие статуса можно проверить в реестре адвокатов адвокатской Палаты соответствующего субъекта. Обязательно обращайте внимание на владельца сайта — это юридическая компания, коллегия адвокатов или частнопрактикующий адвокат. Помните, что юристы из первой категории не имеет права на защиту по уголовным делам, довертим ведение уголовного дела не стоит.

Далее обратите внимание на специализацию адвоката — по каким уголовным делам работает адвокат и на его условия работы. Советуем заключать с адвокатом письменное соглашение, где будет подробно расписано условие оказания юридической помощи, что в дальнейшем поможет избежать ненужных споров.

Сколько стоят уголовные адвокаты

Отдельно вопрос обстоит со стоимостью услуг адвоката по уголовным делам. Единого прайса услуг или рекомендованных цен на услуги адвоката не существует. Государством не регулируется данный вопрос и оставлен на откуп адвокатским Палатам субъектов, которые могут установить рекомендуемые минимальные стоимости услуг.

Между тем, разнообразие цен на услуги адвокатов в сети интернет пестрит своими видами и формами — от почасовых и ежемесячных оплат, то разовой стоимости ведения уголовного дела. Выбор за Вами. Однако, стоит помнить, что услуги хорошего адвоката по уголовным делам не могут стоить дешево, как и услуги хорошего стоматолога или хирурга, например.

В среднем стоимость услуг уголовного адвоката в Москве за ведение уголовного дела в комплексе может стоить от 100−150 тыс. рублей, либо от 50 тыс. ежемесячно, либо от 10 тыс за час работы.

Для сравнения, услуги Европейских адвокатов по уголовным делам, согласно закона об оплате услуг адвоката в Германии, могут обойтись свыше 500 евро за одно судебное заседание.

Таким образом, стоимость услугу адвокатов по уголовным делам в нашей стране имеет свое разнообразие, так же как и выбор самого уголовного адвоката. Во всяком случае, всегда имеется свободный выбор адвоката по стражу и специализации.

Что касается стоимости услуг адвокатов, то в настоящее время адвокатскими палатами субъектов проводятся исследования по установлению минимальной рекомендуемой стоимости услуг адвокатов в каждом регионе с целью приведения их в единообразие.

Председатель Коллегии адвокатов Москвы

Шериев и партнеры

А. Н. Шериев