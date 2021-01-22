Для новогодних путешествий клиенты Tele2 выбирали Краснодарский край и Турцию

Tele2″ с помощью технологии big data проанализировал направления поездок клиентов оператора в новогодние каникулы 2021 и 2020 гг. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Центром притяжения туристов внутри страны стал Краснодарский край. Среди иностранных направлений лидерует Турция. Общий пассажиропоток за границу сократился в 4 раза по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стал Краснодарский край: зимой сюда чаще всего едут на горнолыжные курорты. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились соседние с Москвой регионы — Владимирская, Калужская и Тульская области, именно их зачастую выбирали для путешествий жители столицы. Также в топ-10 попали Татарстан, Тверская, Свердловская, Рязанская и Нижегородская области. В прошлом году эти регионы тоже были в числе лидеров среди направлений поездок по России, вот только в 2020 году Северная столица опередила Краснодарский край по числу туристов, уверенно заняв первую строчку рейтинга.

И в 2020 и 2021 годах клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 30 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Турция. Интересно, что в 2020 году Турция замыкала первую десятку рейтинга. В топ-10 этого года вошли такие страны, как Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Молдавия, Киргизия и Эстония. Страны СНГ и в прошлом году были в числе лидеров. Это объясняется тем, что люди, работающие в России, летят домой на праздники. Кроме того, в десятку лидеров также попала Германия.

Объединенные Арабские Эмираты, Танзания и Мальдивы в этом году оказались на 15-м, 22-м и 34-м местах соответственно. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Руанде, Пуэрто-Рико, Суринаме и в Папуа — Новой Гвинее.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 2 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. Абоненты оператора скачали в поездках 1173 Тб. Чаще остальных отправлялись в путешествия жители Московского региона, Ленинградской, Челябинской, Ростовской и Воронежской областей. Реже всех выезжали за пределы родного региона жители Камчатки, Магаданской области и Республики Алтай.

В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин — 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.