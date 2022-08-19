Для себя и для соседа. Как Аникс помогает жителям улучшать городскую среду

Детская площадка уже давно устарела. Оставить «как есть» было невозможно: очень популярное место, куда приходит много детей из соседних домов, становилось просто небезопасным. Однако силами одного только ТСЖ построить новую площадку не получалось — для этого требовалось почти 500 тыс. рублей.
Ирина Кучерова, руководитель ТСЖ:
— Я обратилась за финансовой помощью к генеральному директору ТД «Аникс» Юрию Александровичу Никитину. Мы договорились, что 50% оплатит «Аникс», а вторые 50% должны собрать жильцы дома — ведь совместные дела не только сближают соседей, но и повышают ответственность и бережное отношение к результатам труда.
Не все жители соседних домов были в восторге от идеи, но неравнодушных оказалось достаточно. Деньги на новую площадку собрали «всем миром», а недостающую часть средств взяли из фонда ТСЖ. Кроме того, товарищество обязалось благоустроить и содержать площадку в будущем.
Найти подрядчика Ирине Кучеровой удалось быстро. Он предложили три варианта. «Вместе с Юрием Александровичем выбрали подходящий нам, — говорит руководительница ТСЖ — Все изготовили и установили за три месяца. Теперь в нашем дворе есть новая, современная, а главное — безопасная площадка».
Нашлось место и для спортивного инвентаря. Теперь во дворе могут не только не только играть дети, но и заниматься физкультурой взрослые. В следующем году жители вместе с «Аниксом» положат резиновое покрытие под спортивной площадкой.
Ирина Кучерова, руководитель ТСЖ:
— От лица жителей домов выражаю огромную признательность Юрию Александровичу за помощь в реализации проекта! Спасибо вам за то, что помогаете делать наш город лучше.
Это только один пример того, как местной сообщество может быстро и качественно улучшать городскую среду при поддержке компании, создавать места для собственного отдыха и досуга. Если и вы хотите, чтобы мечты о современном и комфортном пространстве стали реальностью, «Аникс» готов помочь. Для этого обращайтесь на горячую линию.