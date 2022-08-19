Для себя и для соседа. Как Аникс помогает жителям улучшать городскую среду

Вместо ржавых и скрипучих качелей — новая детская площадка. Так этим летом преобразился двор у домов по улице Кутузова, 9 и 9/2. Перемены начала руководитель ТСЖ Ирина Кучерова.

Детская площадка уже давно устарела. Оставить «как есть» было невозможно: очень популярное место, куда приходит много детей из соседних домов, становилось просто небезопасным. Однако силами одного только ТСЖ построить новую площадку не получалось — для этого требовалось почти 500 тыс. рублей.

Ирина Кучерова , руководитель ТСЖ:

— Я обратилась за финансовой помощью к генеральному директору ТД «Аникс» Юрию Александровичу Никитину. Мы договорились, что 50% оплатит «Аникс», а вторые 50% должны собрать жильцы дома — ведь совместные дела не только сближают соседей, но и повышают ответственность и бережное отношение к результатам труда.



Ирина Кучерова. Фото из личного архива.

Не все жители соседних домов были в восторге от идеи, но неравнодушных оказалось достаточно. Деньги на новую площадку собрали «всем миром», а недостающую часть средств взяли из фонда ТСЖ. Кроме того, товарищество обязалось благоустроить и содержать площадку в будущем.

Найти подрядчика Ирине Кучеровой удалось быстро. Он предложили три варианта. «Вместе с Юрием Александровичем выбрали подходящий нам, — говорит руководительница ТСЖ — Все изготовили и установили за три месяца. Теперь в нашем дворе есть новая, современная, а главное — безопасная площадка».

Новая детская площадка. Фото предоставлено ТД «Аникс».

Нашлось место и для спортивного инвентаря. Теперь во дворе могут не только не только играть дети, но и заниматься физкультурой взрослые. В следующем году жители вместе с «Аниксом» положат резиновое покрытие под спортивной площадкой.

Ирина Кучерова , руководитель ТСЖ:

— От лица жителей домов выражаю огромную признательность Юрию Александровичу за помощь в реализации проекта! Спасибо вам за то, что помогаете делать наш город лучше.

Новая детская площадка. Фото предоставлено ТД «Аникс». Новая детская площадка. Фото предоставлено ТД «Аникс». Новая детская площадка. Фото предоставлено ТД «Аникс».

Это только один пример того, как местной сообщество может быстро и качественно улучшать городскую среду при поддержке компании, создавать места для собственного отдыха и досуга. Если и вы хотите, чтобы мечты о современном и комфортном пространстве стали реальностью, «Аникс» готов помочь. Для этого обращайтесь на горячую линию.