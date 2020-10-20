До рекордных значений подорожало подсолнечное масло

Эксперты считают, что основной причиной резкого роста стал скачок экспортных цен на товар, пишет «СовЭкон». Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. <За прошлую неделю оно стало дороже на $35.>
Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2−4 тыс. рублей за тонну.
Рынок подсолнечника также показал рост после небольшой просадки, пишет News.ru.
Эксперты уверены — повышение цен продолжится на фоне рекордных закупок со стороны маслозаводов.