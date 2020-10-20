До рекордных значений подорожало подсолнечное масло

Цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России. В среднем сырье подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну.

Эксперты считают, что основной причиной резкого роста стал скачок экспортных цен на товар, пишет «СовЭкон». Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. <За прошлую неделю оно стало дороже на $35.>

Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2−4 тыс. рублей за тонну.

Рынок подсолнечника также показал рост после небольшой просадки, пишет News.ru.

Эксперты уверены — повышение цен продолжится на фоне рекордных закупок со стороны маслозаводов.