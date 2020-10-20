Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

До рекордных значений подорожало подсолнечное масло

Цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России. В среднем сырье подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну.

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
Олег Богданов

Эксперты считают, что основной причиной резкого роста стал скачок экспортных цен на товар, пишет «СовЭкон». Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. <За прошлую неделю оно стало дороже на $35.>

Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2−4 тыс. рублей за тонну.

Рынок подсолнечника также показал рост после небольшой просадки, пишет News.ru.

Эксперты уверены — повышение цен продолжится на фоне рекордных закупок со стороны маслозаводов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость