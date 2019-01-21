До трех бесплатных ТО с «Европланом»

В наступившем 2020 году ЛК «Европлан» предлагает клиентам, оформляющим новые автомобили в лизинг, сертификат на бесплатное техобслуживание — от одного до трех. Количество ТО зависит от срока договора лизинга:

от 35 месяцев — одно бесплатное ТО

от 47 месяцев — два бесплатных ТО

от 59 месяцев — три бесплатных ТО.

Акция распространяется только на приобретение новых автомобилей и действует во всех регионах присутствия компании «Европлан».

Для того чтобы воспользоваться сертификатом на прохождение бесплатного ТО, необходимо:

заключить договор лизинга с «Европланом»;

связаться по бесплатному телефону 8 ( 800) 786-80-80 и выбрать удобное время для прохождения ТО и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит стоимость работ непосредственно сервисному центру.

Акция позволит сэкономить клиентам время и средства, так как не придется самостоятельно заниматься поиском сервисного центра, лишним документооборотом.

Кроме того, «Европлан» поможет с последующими ТО и ремонтом. Клиент сможет оплачивать услуги по простому счету-договору.

Для удобства и комфорта клиентов в «Европлане» доступен широкий спектр автоуслуг, среди которых регистрация ТС, программа автопомощи на дорогах, топливная программа, страхование автомобиля и т.д.