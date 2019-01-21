До трех бесплатных ТО с «Европланом»

- от 35 месяцев — одно бесплатное ТО
- от 47 месяцев — два бесплатных ТО
- от 59 месяцев — три бесплатных ТО.
Акция распространяется только на приобретение новых автомобилей и действует во всех регионах присутствия компании «Европлан».
Для того чтобы воспользоваться сертификатом на прохождение бесплатного ТО, необходимо:
- заключить договор лизинга с «Европланом»;
- связаться по бесплатному телефону
8 (800) 786-80-80и выбрать удобное время для прохождения ТО и сервисный центр из предложенного списка.
После прохождения ТО «Европлан» оплатит стоимость работ непосредственно сервисному центру.
Акция позволит сэкономить клиентам время и средства, так как не придется самостоятельно заниматься поиском сервисного центра, лишним документооборотом.
Кроме того, «Европлан» поможет с последующими ТО и ремонтом. Клиент сможет оплачивать услуги по простому счету-договору.
Для удобства и комфорта клиентов в «Европлане» доступен широкий спектр автоуслуг, среди которых регистрация ТС, программа автопомощи на дорогах, топливная программа, страхование автомобиля и т.д.
Под условиями акции понимается включение стоимости первого технического обслуживания (ТО) в договор лизинга в размере равном одному рублю и направлению клиента на прохождение ТО за счёт АО «ЛК «Европлан» в течение 12 месяцев с даты договора, заключённого в рамках акции. Условия акции распространяются на новые легковые а/м с условиями ДФА: аванс от 5%, срок от 36 до 60 месяцев. Акция не распространяется на а/м, произведенные в КНР, а также на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т.п.). Условия действительны