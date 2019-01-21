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До трех бесплатных ТО с «Европланом»

В наступившем 2020 году ЛК «Европлан» предлагает клиентам, оформляющим новые автомобили в лизинг, сертификат на бесплатное техобслуживание — от одного до трех. Количество ТО зависит от срока договора лизинга:

АО «ЛК «Европлан»
  • от 35 месяцев — одно бесплатное ТО
  • от 47 месяцев — два бесплатных ТО
  • от 59 месяцев — три бесплатных ТО.

Акция распространяется только на приобретение новых автомобилей и действует во всех регионах присутствия компании «Европлан».

Для того чтобы воспользоваться сертификатом на прохождение бесплатного ТО, необходимо:

  • заключить договор лизинга с «Европланом»;
  • связаться по бесплатному телефону 8 (800) 786-80-80 и выбрать удобное время для прохождения ТО и сервисный центр из предложенного списка.

После прохождения ТО «Европлан» оплатит стоимость работ непосредственно сервисному центру.

Акция позволит сэкономить клиентам время и средства, так как не придется самостоятельно заниматься поиском сервисного центра, лишним документооборотом.

Кроме того, «Европлан» поможет с последующими ТО и ремонтом. Клиент сможет оплачивать услуги по простому счету-договору.

Для удобства и комфорта клиентов в «Европлане» доступен широкий спектр автоуслуг, среди которых регистрация ТС, программа автопомощи на дорогах, топливная программа, страхование автомобиля и т.д.

Под условиями акции понимается включение стоимости первого технического обслуживания (ТО) в договор лизинга в размере равном одному рублю и направлению клиента на прохождение ТО за счёт АО «ЛК «Европлан» в течение 12 месяцев с даты договора, заключённого в рамках акции. Условия акции распространяются на новые легковые а/м с условиями ДФА: аванс от 5%, срок от 36 до 60 месяцев. Акция не распространяется на а/м, произведенные в КНР, а также на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т.п.). Условия действительны на 20.01.2020 и могут быть изменены. Предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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