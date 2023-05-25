Конкурс видеороликов, посвященный дню защиты детей, завершится уже через 7 дней и продлится до 30 мая. Участники: дети от 5 до 14 лет, живущие в Барнауле. Авторы лучших видео получат современный планшет «iPad», новый смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция», а также множество других призов!

Организаторами конкурса являются проект «Образ будущего» и строительная компания «Жилищная Инициатива».

Участникам конкурса необходимо в видеоролике, хронометражем до 1 минуты, рассказать о своем любимом месте в Барнауле. Видео необходимо прислать на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru

До завершения конкурса детских видеороликов с ценными призами осталось 7 дней. Фото предоставлено организаторами конкурса «Образ будущего».

В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей. Итоги конкурса будут подведены 31 мая, а в праздничный день — 1 июня участники получат свои заслуженные награды!

На данный момент мы получили уже более 150 видеороликов от участников. Все видео очень креативные и интересные, нам будет достаточно непросто выбрать лучшие, но наше жюри приложит все усилия! Напомню, что заявки принимаются до 30 мая включительно, ждём Ваши работы! — отметил автор проекта «Образ будущего» Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.