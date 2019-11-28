До завершения третьего этапа амнистии капиталов осталось три месяца

С июня 2019 года в стране проходит третий этап декларирования гражданами зарубежных активов и счетов в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Татьяна Малютина,

начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю:

Декларация предоставляется в любой налоговый орган на бумажном носителе лично, либо через своего уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность. Представление специальной декларации по почте и в электронной форме с ЭЦП не допускается. Подробную информацию и программу для заполнения документа можно найти на официальном сайте службы (www.nalog.ru). Прием деклараций продлится до 29 февраля 2020 года.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.

Гарантии в отношении денежных средств на зарубежных счетах (вкладах) предоставляются при условии их перевода в кредитные организации Российской Федерации до даты представления декларации.