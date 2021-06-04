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Добраться до Ярового с комфортом: в Алтайском крае увеличили территорию покрытия сети LTE

МТС увеличила зону покрытия мобильного интернета вдоль трасс регионального и федерального значения.

Яровое.
Яровое.
Евгения Родочинская

Благодаря запуску новых базовых станций на участке трассы федерального значения А321 в районе сел Новополтава, Зеленая Дубрава, Корчино и Новознаменка появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. Эта автодорога ведет к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам. Также увеличилась зона покрытия LTE на автодороге регионального значения Барнаул-Яровое, которая идет через Камень-на-Оби.

«Мы начали готовиться к новому туристическому сезону заранее. Весной удвоили скорость мобильного интернета в Белокурихе, а на днях завершили масштабные работы по улучшению покрытия на популярных трассах и автодорогах, это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, а значит, и ее экономики», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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