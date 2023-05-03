Добро пожаловать в Бочкари

Что интересного можно увидеть, попробовать и прочувствовать, пожалуй, в самом гостеприимном селе на Алтае.

Spa-комплекс с шикарным бассейном, гостиница, современный спортивный зал, банкет-холл с изысками от шеф-повара — в городе дело привычное. Но на Алтае есть удивительное село, где все это тоже имеется. Почувствовать, что такое настоящий комфорт на лоне живописной природы, в Бочкари Целинного района приезжают люди со всей страны. Корреспонденты altapress.ru решили увидеть все блага своими глазами.

Где можно отдохнуть

Современный SPA-комплекс в Бочкарях построили в прошлом году. Посетители приезжают сюда из Барнаула и Бийска, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Алтай. Были гости из Москвы и Санкт-Петербурга. И все оставались в восторге.

В уютном фойе нас доброжелательно встречают и улыбаются: «Приехать к нам вы можете вообще без ничего. Все необходимое выдадим — от мягких полотенец до тапочек. С собой нужно только хорошее настроение».

Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин.

Проходим через раздевалки и душевые — все идеально приспособлено для комфорта посетителей. Что сразу удивляет у бассейна — здесь ни намека на запах хлора.

Оказывается, систему очистки воды для SPA-комплекса в Бочкарях заказали в Израиле — это настоящее чудо техники. Средства для очистки воды, без которых в бассейне никак, тоже особые — хлора в их составе нет, поэтому нет и специфического запаха.

Большой плавательный бассейн в SPA-комплексе длиной 25 метров, его глубина составляет 1,6 метра. Для удобства посетителей есть разделительные дорожки, температура воды комфортная — 25 градусов.

Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин.

Детский бассейн создан специально для малышей, здесь вода теплее (31 градус), есть веселый фонтан-грибочек. Рядом еще одно чудо — джакузи, привезенная тоже из Израиля.

Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин.

Расслабиться после водных процедур посетители могут в прекрасной финской сауне с температурой 86 градусов. Сауна необычная — в ее стены встроены специальные солевые блоки, при нагревании выделяющие целебные пары.

А еще в SPA-комплексе есть своя русская баня, хамам, кабинет для массажа и различных процедур и шикарные комнаты отдыха. Последние заслуживают отдельной похвалы — интерьер и комфорт здесь на высшем уровне. Летом посетители бочкаревского SPA могут воспользоваться зоной барбекю на улице и чистейшим открытым бассейном.

Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин.

Так что, если вам хочется перезагрузиться, наполниться новыми впечатлениями и просто отдохнуть, — добро пожаловать в Бочкари.

Где можно пожить

С 2019 года в селе работает первоклассная гостиница «Бочкари 1825» с номерами разных категорий.

Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин. Современный SPA-комплекс в Бочкарях. Фото: Дмитрий Лямзин.

Есть уютные номера «Стандарт» на двух человек, есть «Семейные» — на четырех отдыхающих. При любых раскладах здесь с комфортом можно остановиться семьей, большой компанией друзей или коллегами, если вдруг решили провести в Бочкарях корпоративное мероприятие — такое тоже практикуется.

Помимо гостиницы, в селе круглый год принимают гостей в индивидуальных домах. Они построены в прошлом году специально для более уединенного отдыха.

В домах категории Люкс все идеально — просторная комната, переходящая в зону столовой с панорамными окнами. В спальной зоне — широкая удобная кровать. На кухне имеется посуда и утварь для приготовления пищи. Дизайн интерьера радует глаз приятными светлыми тонами.

Дома категории «Апартамент» такие же уютные и комфортабельные. Они чуть просторнее, так как имеют отдельные спальные комнаты. Здесь могут разместиться сразу до четырех человек.

Где можно покушать

В Бочкарях для всех желающих работает столовая «Щи-Борщи». Те, кто были хотя бы раз, знают: кормят здесь вкусно и очень сытно. У проживающих гостей завтрак включен в стоимость, в дома категорий «Люкс» и «Апартамент» его специально доставляют.

Есть в селе и свой шеф-повар. Да-да, вы не ослышались: в Бочкари он приехал из Белокурихи и теперь удивляет всех ресторанным меню. Раскроем секрет — в нем блюда традиционной русской кухни, но с особыми бочкаревскими акцентами. Приезжайте, попробуйте.

Есть в «Щах-Борщах» и полноценный банкетный зал, где можно провести мероприятие под заказ.

Где можно потренироваться

В Бочкарях без спорта никуда. В селе круглый год работает ледовая арена, где предусмотрены свободные часы для катания. Берешь коньки напрокат и — вперед. Рядом — прекрасный спортивный комплекс SportLife* с тренажерным залом и игровой площадкой. Все доступно для посетителей.

Зимой в Бочкарях накатывают лыжную трассу, в следующем году здесь планируют построить полноценную базу. Летом открыты футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола. Нынешним летом на спортивные сборы в Бочкари приедут больше 30 команд со всей страны. Полагаем, что выбор их не случаен.

Что еще можно увидеть

Скажем сразу, много чего. Производственным центром Бочкарей является крупный пивоваренный завод, который можно посетить в составе экскурсионной группы от пяти человек. Хотите своими глазами увидеть, как выпускают напитки — вам сюда.

Есть обзорные экскурсии и по самому селу. Здесь и правда есть, что посмотреть.

А еще в Бочкарях можно «спать» на ульях. Как, спросите вы? Отвечаем: недалеко от села есть прекрасная пасека, где можно попробовать не только мед, но и разные полезные процедуры. Сон на ульях как раз по этой части.

Еще одна точка притяжения — местная конеферма. Если вы не знали, в Бочкарях уже много лет разводят лошадей орловской породы — быстрых, красивых и грациозных. Если пожелаете, для вас организуют конную прогулку.

В целом, можем заверить: Бочкари стоят того, чтобы сюда приехать. Вернуться еще раз захочется обязательно.

* SportLife — спортивная жизнь

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