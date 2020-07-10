Доброта спасет мир. Компания «Алтайкрайэнерго» приняла участие в благотворительной акции

По инициативе Совета молодых специалистов (СМС) на энергопредприятии с 26 июня проходила акция «Мобильный пункт приема вещей», в рамках которой сотрудники безвозмездно приносили одежду, посуду, канцелярию, детские принадлежности, игрушки и многое другое. Собранные вещи в преддверии государственного семейного праздника переданы в благотворительный фонд «Облака». Данная волонтерская организация создана в Барнауле для помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким матерям и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Юлия Панарина,

директор благотворительного проекта приёма и выдачи вещей фонда «Облака»:

В Алтайском крае корпоративная социальная ответственность только формируется. Здорово, что все больше инициативы исходит от компаний. Итогом одной из таких инициатив стало проведение акции по приёму вещей в «Алтайкрайэнерго». Мы благодарим управление компании, организаторов и всех участников за чуткое сердце и доброту! Надеемся, что такие акции станут регулярными.

«Алтайкрайэнерго» стало первой энергетической компанией региона, принявшей участие в подобной акции. Аккуратно рассортированные вещи и подарки переданы нуждающимся подопечным фонда «Облака». Двенадцать объемных коробок, крупногабаритные игрушки и предметы быта также направлены другим некоммерческим организациям города Барнаула и комплексным центрам Алтайского края.

Елена Сальникова,

председатель СМС , главный специалист сектора обучения , оценки и развития персонала департамента управления персоналом АО «СК Алтайкрайэнерго»: