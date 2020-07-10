Доброта спасет мир. Компания «Алтайкрайэнерго» приняла участие в благотворительной акции

По инициативе Совета молодых специалистов (СМС) на энергопредприятии с 26 июня проходила акция «Мобильный пункт приема вещей», в рамках которой сотрудники безвозмездно приносили одежду, посуду, канцелярию, детские принадлежности, игрушки и многое другое. Собранные вещи в преддверии государственного семейного праздника переданы в благотворительный фонд «Облака». Данная волонтерская организация создана в Барнауле для помощи многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким матерям и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Юлия Панарина,
директор благотворительного проекта приёма и выдачи вещей фонда «Облака»:
В Алтайском крае корпоративная социальная ответственность только формируется. Здорово, что все больше инициативы исходит от компаний. Итогом одной из таких инициатив стало проведение акции по приёму вещей в «Алтайкрайэнерго». Мы благодарим управление компании, организаторов и всех участников за чуткое сердце и доброту! Надеемся, что такие акции станут регулярными.
«Алтайкрайэнерго» стало первой энергетической компанией региона, принявшей участие в подобной акции. Аккуратно рассортированные вещи и подарки переданы нуждающимся подопечным фонда «Облака». Двенадцать объемных коробок, крупногабаритные игрушки и предметы быта также направлены другим некоммерческим организациям города Барнаула и комплексным центрам Алтайского края.
Елена Сальникова,
председатель СМС, главный специалист сектора обучения, оценки и развития персонала департамента управления персоналом АО «СК Алтайкрайэнерго»:
Слоган нашей компании «Мы освещаем путь к успеху». Мы убеждены, что любой путь к успеху должен сопровождаться в том числе и добрыми делами. К слову, существует утверждение некоторых известных психологов о том, что благотворительные порывы способны стать ядерным топливом для нашего внутреннего мотивационного двигателя. Важность мотивации, безусловно, сложно переоценить в деятельности такой крупной компании как «Алтайкрайэнерго». Очень радует, что наше руководство поддерживает инициативу молодежи, — нас это еще больше мотивирует на новые достижения. Будем надеяться, что подобная акция положила хорошее начало на дальнейшее сотрудничество и станет доброй традицией, ведь помогая людям мы несем свет и добро в этот мир.