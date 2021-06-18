Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 5,3% годовых

Банк « Открытие » повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.

Рост ставок составил 0,2 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов «Надежный», «Открытый», «Активное пополнение» и «Свободное управление», а также для архивного депозита «Основной доход» при выплате процентов в конце срока.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 5,3% годовых на сроке 730 дней при получении процентов по окончании вклада (по вкладу «Надежный»). Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.7%).

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Полную информацию информацию об условиях вкладов и ставках можно посмотреть на сайте www.open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие».