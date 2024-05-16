Долг откуда ни возьмись. Как работает ЖКХ-приложение и стоит ли через него оплачивать коммуналку

Приложение «Госуслуги.дом» корреспондент altapress.ru установил на телефон в середине апреля. Программа порадовала, напомнив, сколько дней осталось до сдачи показаний счетчиков.
Но расстроила, сообщив о долге за услуги ЖКХ за март. Ведь дней за 10 до этого все счета были оплачены в банке через личный кабинет в системе сбора и обработки платежей «Город».
Со временем виртуальная задолженность за март исчезла по всем услугам, кроме электричества. Но в мае все повторилось: спустя 10 дней после оплаты в приложении высветился долг.
«Госуслуги.дом» создали на базе единого для всей страны портала ГИС ЖКХ. Оператором этой системы изначально была «Почта России», а с 2022 года – АО «Оператор информационной системы», совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО», пишет ТАСС.
Портал, по замыслу Минстроя РФ, должен был стать лучшим другом жильцов. Местом, где можно узнать, на что потрачены деньги жильцов, получить отчет управляющей компании и послать ей заявку. Провести общее собрание и оплатить услуги без комиссии.
Все главные для жильцов функции вошли в приложение «Госуслуги.дом», заработавшее для всей страны в октябре 2023 года. Однако, похоже, ключевые здесь слова: «Для всей страны». Сейчас вы поймете, о чем это мы.
На вопрос, откуда взялся долг в приложении, первой отозвалась управляющая компания. УК успокоила: «Задолженности у вас нет». И объяснила, что информацию об оплате в ГИС ЖКХ размещают банки.
Банки, почта и другие организации, через которые вносится плата за услуги ЖКХ, обязаны незамедлительно размещать в этой системе информацию о произведенном платеже. Этого требует Федеральный закон № 209-ФЗ (от 2014 года) «О ГИС ЖКХ».
Из этой системы информация и попадает в приложение «Госуслуги.дом». При этом, отметили в УК, информация об оплате может быть загружена в ГИС только в отношении поставщиков услуг, корректно зарегистрированных в системе.
Откуда ж тогда мог появиться долг, коль скоро банки незамедлительно высылают в ГИС ЖКХ информацию? Корреспондент altapress.ru отправил запрос в службу поддержки приложения – ответ пообещали выслать через неделю.
Константин Воропаев, гендиректор «Единого расчетного центра» (система «Город»), предположил, что система не успевает в режиме реального времени обработать огромный объем информации об оплате, поступающей из регионов.
К тому же работать без сбоев ГИС ЖКХ до сих пор не удается, о чем на ее же форуме сообщают пользователи. И это тоже может помешать прохождению информации.
Может ли виртуальный долг в «Госуслугах» привести к начислению реальной пени, принудительному взысканию долга и даже к отказу в субсидиях (тем, кто их получает)? Наталья Кудачина, гендиректор ВЦ ЖКХ, полагает, что нет.
«Пеню начисляет исполнитель услуги – например, управляющая компания. Если УК заключила договор с «ВЦ ЖКХ» и системой «Город», то сведения об оплате оперативно отражаются на лицевых счетах потребителей», - объяснила она.
В этом случае потребитель не будет считаться должником. Но эксперт не исключила, что при оплате через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.дом» информация о платеже может вовремя не дойти до исполнителя услуги.
И вот тогда уже будет начислена пеня, а получателями льгот и субсидий могут отказать в соцподдержке.
О том, что платеж через «Госуслуги.дом» может не дойти до поставщика, в конце 2023 года писала и УК «Жилстандарт» из Екатеринбурга.
Она рассказала, что в приложении часто обозначен долг, которого нет. И предположила, что до поставщика ресурсов деньги не дошли, потому что «зависли» в системе. УК посоветовала отослать заявление на возврат средств в банк ВБРР, через который работает приложение.
В ВЦ ЖКХ привели еще один пример потерявшегося платежа. Жительница Барнаула Е., узнав, что через ее банк можно оплатить услуги без комиссии, перечислила через дебетовую карту 4 тыс. рублей за отопление. Но оплата не прошла - в квитанции она увидела долг за март.
При этом в электронном чеке об операции платеж обозначили так: «В пользу ГИС ЖКХ». «Оплатить в пользу ГИС ЖКХ невозможно, потому что это информационная система, у которой нет расчетного счета», - удивилась Наталья Кудачина.
Женщине, у которой пропал платеж, она посоветовала выяснить в банке, на какой расчетный счет отправлены деньги и не было ли в реквизитах ошибок. Если же платеж дошел до поставщика, то искать его придется вручную – это, увы, трудоемкая работа.
По данным ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги.дом» уже используют более 4 млн россиян. Кроме любопытства людей, вероятно, привлекает возможность легко обратиться в свою УК. Правда, ответ высылают не сразу, так что срочные проблемы вроде лопнувшей трубы через него не решить.
Через приложение можно провести общее собрание. Правда, этот способ почти не востребован, рассказывала Елена Нагайцева, руководитель нескольких барнаульских УК.
Что касается платежей, то, судя по отзывам, система нуждается в доработке. Так, сегодня в ней можно оплатить не больше девяти услуг. По факту же их может быть больше и в итоге часть услуг не будет оплачена, появится долг и все вытекающие последствия.
Проблемы возникают и при размещении ЖКХ-квитанций (платежных документов) – их, по закону, надо предъявить до 1 числа.
И вот в периоды пиковых нагрузок для размещения в ГИС платежных документов иногда приходится предпринимать несколько попыток на протяжении нескольких дней, рассказал один из пользователей системы.
Известный общественник и председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин предлагает все же пользоваться проверенными системами оплаты. Сам он предпочитает систему «Город», с которой работает много лет, и другим советует.
По его опыту, проблем с учетом платежей при оплате через личный кабинет в системе «Город», ее мобильное приложение, онлайн-сервисы Сбербанка, ВТБ и «Россельхозбанка» или же наличными через «Почту России» и банковские кассы нет.
Что ж, вернемся к теме через год и посмотрим, сумеет ли устранить все накладки оператор ГИС ЖКХ и создатель приложения.
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