Долги предприятий ЖКХ Немецкого национального района достигли критического размера

Жилищно-коммунальное хозяйство Немецкого национального района Алтайского края на протяжении многих лет является хроническим должником за электроэнергию перед АО «Алтайэнергосбыт»: до настоящего времени не оплаченными остаются 41,36 млн рублей. Это более 11% от общей задолженности ЖКХ сектора Алтайского края.

В тройку анти-лидеров вошли:

МУП «Теплосервис» с долгом в 5,11 млн рублей ( директор — Лаас В.А.); МУП «Теплоресурс» — 2,91 млн рублей ( директор — Опрышко В.А.); МУП «Орловское» — 1,65 млн рублей ( предприятие в стадии ликвидации).

Очевидно, что причина таких долгов в многолетней порочной практике, при которой муниципальные предприятия ЖКХ создаются на несколько отопительных сезонов, затем банкротятся, оставляя неоплаченными долги, а на их месте создаются другие, которые начинают свою «новую» долговую историю. АО «Алтайэнергосбыт» считает, что вся полнота ответственности за эффективность функционирования районных предприятий ЖКХ и муниципальных структур, равно как и ответственность за задолженность самой администрации Немецкого национального района перед энергокомпанией (более 12,5 млн. рублей) лежит на главе администрации Немецкого национального района — Винтере Э.В.

Так, крупнейший неплательщик района — МУП «Теплосервис», задолжавшее более 5 млн рублей (10 периодов неоплаты), действует с декабря 2015 года. Предприятие, снабжающее теплом население, школы, сады и другие объекты в селе Подсосново, имеет двух предшественников. Первое — МУП «Подсосновское МОКХ», функционировавшее с января 2007 г. по август 2012 г. и накопившее 2,09 млн рублей (6 периодов неоплаты) долга. Второй — МУП «МОКХ Подсосновское», работавшее с августа 2012 г. по ноябрь 2015 г. (6,77 млн рублей или 16 периодов неоплаты). Бессменный директор перечисленных предприятий — Лаас В.А. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том, что новые предприятия ЖКХ на месте обанкроченных появлялись не с целью улучшения качества работы или повышения уровня обслуживания, а для смены вывесок и ухода от накопленных «эффективной» работой руководства долгов за электроэнергию. Таким образом, совокупно три перечисленных предприятия не оплатили за электроэнергию АО «Алтайэнергосбыт» более чем на 13,97 млн рублей.

Идентичная ситуация с МУП «Теплоресурс», которое обслуживает 6 котельных в сёлах: Протасово, Дегтярка, Орлово, Камыши, Шумановка, Кусак. С октября 2012 года у МУП «Теплоресурс» было четыре организации-предшественника (МУП «МТК» — 4,36 млн рублей (12 периодов неоплаты директор Лизов А.Л.), ООО «Энергия» — 14,71 млн рублей (15 периодов неоплаты, директор Лизов А.Л.), «МУП РТП» — 3,11 млн рублей (4 периода неоплаты, директор Лизов А.Л.). Суммарно предприятия не оплатили электроэнергии на сумму 25,09 млн рублей.

Замыкает тройку антилидеров обанкроченное МУП «Орловское», действовавшее с июля 2013 г. по октябрь 2018 г. Оно снабжает водой с. Орлово, с. Александровка, с. Лесное и с. Дворское. Долг — 1,45 млн рублей. В течение 2018 г. АО «Алтайэнергосбыт» неоднократно направлялись письма в районную прокуратуру и администрацию о необходимости принятия мер по урегулированию ситуации с долгами МУП «Орловское», однако никаких продуктивных действий предпринято не было. В октябре 2018 г. договор электроснабжения между АО «Алтайэнергосбыт» и МУП «Орловское» был расторгнут по инициативе конкурсного управляющего данного МУП, а новый — заключён не был, ввиду ликвидации юридического лица в связи с завершением 5 февраля 2019 года процедуры банкротства. На данный момент осуществляется бездоговорное потребление электрической энергии и мы видим очередную попытку «обнулить» накопленные долги по старой схеме, путём создания очередного МУПа.

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт»:

Предприятия ЖКХ района практически не платили за электроэнергию весь 2018 год. Им систематически вручались претензии, шли разбирательства в судах, направлялись письма в районную прокуратуру. Неоднократно проводились совещания с представителями ЖКХ-предприятий и районными властями. Мы предоставили МУПам, главе администрации Немецкого национального района, поскольку речь идёт о муниципальных организациях, все возможные варианты урегулирования проблемы дебиторской задолженности. Даже вышли с инициативой заключить агентский договор на сбор оплат за услуги ЖКХ, с целью повышения их собираемости с потребителей коммунальных услуг, находящихся на обслуживании данных МУПов. Но ответа так и не получили. Особого внимания заслуживает вопрос: почему, несмотря на очевидную неэффективность руководителей обанкроченных предприятий ЖКХ, руководство района упорно отдаёт предпочтение при выборе руководителей для вновь создаваемых МУПов тем же «зарекомендовавшим» себя людям?

Учитывая остроту ситуации с долгами в Немецком национальном районе Алтайского края и продолжающуюся практику ухода от оплаты долгов за электроэнергию путём каскада банкротств, АО «Алтайэнергосбыт» намерено обратиться в правоохранительные органы. Также АО «Алтайэнергосбыт» обращается с просьбой к руководству региона, органам государственной власти Алтайского края вмешаться в ситуацию и в интересах жителей Немецкого национального района принять меры для стабилизации ситуации с расчётами за потреблённую электроэнергию.