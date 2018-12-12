Долгожданное открытие Reserved и Cropp пройдет в ТРЦ «Пионер»

В эту пятницу 14 декабря открывают свои двери брендовые магазины Reserved и Cropp в торгово-развлекательном центре « Пионер ».

Одежда Reserved ориентирована на современных городских людей. Большинство моделей выполнено в стиле casual. Благодаря производству на Дальнем Востоке, компании удаётся придерживаться умеренных цен на вещи и проводить регулярные распродажи и акции. Здесь представлены комфортные, удобные вещи, предназначенные для всей семьи, отдельно существуют также детские линии бренда.

Ежегодно Reserved представляет новые линии, разработанные дизайнерами компании. Каждая новая коллекция одежды наполнена свежими новаторскими идеями и решениями. Марка хорошо известна в России, где покупатели по достоинству оценили модные и качественные вещи Reserved, а также их лояльную стоимость.

Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Reserved. Фото предоставлено рекламодателем

Что касаемо магазина Cropp, то «Мода Сити» — термин, который лучше всего описывает его. Бескомпромиссный и смелый дизайн являются отличительными чертами магазина!

В Cropp каждый найдет что-то для себя. Чаще всего уличная мода, как правило, ассоциируется с большими толстовками и опущенными штанами. Но дизайнеры марки пытаются доказать, что это на самом деле не так. В магазине вы найдете несколько коллекций, представляющих различные стили и направления, для которых общей темой является город. Зайдя в магазин, вы увидите на полках верхнюю одежду, платья, брюки, футболки, шорты, нижнее белье, обувь и аксессуары.

Одежда Cropp. Фото предоставлено рекламодателем Одежда Cropp. Фото предоставлено рекламодателем

Приглашаем вас за покупками в торгово-развлекательный центр «Пионер»! Вас ждут новые магазины международного бренда, удачные покупки к Новому году и отличное настроение! Ведь в магазинах Reserved и Cropp кроме сезонных распродаж, часто бывают скидки по случаю праздников, юбилея марки и т.п. Следите за обновлениями и новостями на сайте торгово-развлекательного центра «Пионер» и в социальных сетях регулярно!

Мы ждем вас за покупками на 2-м этаже ТРЦ «Пионер»!