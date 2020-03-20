Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%.

Tele2 публикует рейтинг мобильных устройств за 2019 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 года рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов — на 14 п. п. — зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири — до 80%. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов — их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилось на 9 п. п. до 28%. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 32%.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android — ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 18% от всех операционных систем.

В Барнауле по итогам 2019 года проникновение LTE-устройств достигло 61%. По сравнению с 2018 годом доля девайсов с 4G в сети оператора выросла на 15 п. п. По итогам 2019 года смартфоны с поддержкой 4G составили почти 80% от общего числа всех умных телефонов в сети оператора.

В части пользовательских предпочтений выбор абонентов сфокусировался вокруг трех ключевых брендов — Samsung, Honor и Xiaomi. Лидерство в пятерке у жителей Барнаула удерживает модель Honor 7S, за ней следуют модели смартфонов Samsung Galaxy J1, Honor 10 LITE, Honor 9 LITE, Honor 7A PRO.