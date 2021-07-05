Должники барнаульского водоканала могут лишиться благ цивилизации.

«Услуга может быть ограничена или приостановлена по двум причинам — образование задолженности и несанкционированное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Если выявляется незаконная врезка, то отключение осуществляется без уведомления абонента. В случае образования долга, мы сначала сообщаем неплательщику о намерении применить в отношении него санкции», — рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.
Стоит отметить, что ресурсоснабжающая организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, если потребитель накапливает задолженность по оплате в размере, превышающем сумму за два периода. На данный момент задолженность физических лиц перед «Росводоканал Барнаул» составляет почти 70 млн рублей, с начала года неплательщикам направлено более трех тысяч уведомлений. При этом, ресурсоснабжающая компания готова идти навстречу абонентам в части реструктуризации долга.
«Если вы понимаете, что в той или иной ситуации накапливаете долг, вы можете обратиться в водоканал и оформить рассрочку на полгода. В таком случае нужно сразу внести 30% от задолженности, а для выплаты остальной суммы будет составлен график. Мы за конструктивный диалог с нашими клиентами, а ограничение услуг — это крайняя мера, когда абонент игнорирует свои обязанности по оплате, установленные действующим законодательством», — обратилась к барнаульцам Татьяна Колганова.
Отключение услуг осуществляют две бригады водоканала. «Крайняя мера» на ограничения из-за задолженности применялась водоканалом уже 26 раз. Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законодательством, предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение двух календарных дней со дня устранения причин, то есть после полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения. Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги должнику, ложатся на потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере, не превышающем 3 тысяч рублей в совокупности.
«Бывает, что долг за услуги предприятия сопоставим с суммой затрат на отключение. И потребитель платит, условно говоря, в два раза больше. Мы призываем абонентов вовремя оплачивать водоснабжение и водоотведение, чтобы не оказаться в ситуации, когда сотрудники предприятия будут вынуждены ограничить доступ к ресурсам», — подытожила Татьяна Колганова.