«Дом.ru Бизнес» обеспечил связью гостиницу «Алтай» в Барнауле

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обеспечил телеком-услугами гостиницу «Алтай» в Барнауле. Для эффективной работы сотрудников гостиницы и комфортного пребывания гостей оператор установил облачную телефонию, подключил цифровое кабельное телевидение (ЦКТВ), а также организовал Wi-Fi-зону.

Гостиница «Алтай» расположена в историческом центре Барнаула, который сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и размеренную жизнь. Гостиница располагает богатым номерным фондом, для гостей открыт ресторан и лобби-бар. Стильные и уютные номера оборудованы современной мебелью и техникой.

Услуга «Wi-Fi для бизнеса», развернутая на базе высокоскоростного интернета, позволяет выходить в сеть на максимально высоких скоростях. В рамках проекта было смонтировано 9 точек доступа, каждая из которых поддерживает до 50 одновременных подключений на скорости до 100 Мбит/с. Характеристики Wi-Fi позволяют совершать видеозвонки, просматривать прямые трансляции, общаться в соцсетях. При этом, решение «Дом.ru Бизнес» соответствует законодательству и современным требованиям к безопасности пользовательских данных. Гости могут свободно передвигаться по всей территории гостиницы без потери соединения с интернетом. Это реализовано за счет использования технологии бесшовного перехода (автоматического переподключения к точкам Wi-Fi).

Облачная телефония «Дом.ru Бизнес» позволила оптимизировать работу сотрудников и распределить нагрузку по отделам. При помощи 5 многоканальных номеров и 87 внутренних линий удалось объединить зону рецепции, бухгалтерию, администрацию, бар и гостевые номера в единую сеть. Широкие возможности облачной телефонии — голосовое приветствие и меню распределения звонков, подробная статистика принятых и пропущенных вызовов, перехват звонков, запись разговоров и многое другое — обеспечили повышение качества обслуживания каждого звонящего.

Для комфортного проживания гостей каждый номер и зона рецепции были оборудованы доступом к цифровому кабельному телевидению с высоким качеством изображения и звука.

Светлана Пронькина,

директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Барнауле: