Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Еще больше звонков? Вызов принят».

«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят» .

Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:

как не потерять ни одного звонка и проконтролировать , чтобы все они были отработаны?

чтобы все они были отработаны? какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня , чтобы завтра получить рост продаж?

чтобы завтра получить рост продаж? почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?

как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?

Ведущий семинара — Сергей Новиков, руководитель продукта Облачная телефония. При участии и под руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.

Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии — от бизнес-задач до реализации.

Вебинар состоится 27 августа 2019 года, начало в 13.00 по московскому времени.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

Перейдите по ссылке telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно» Заполните форму За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке , указанной в письме с данными о регистрации , и нажмите участвовать.

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