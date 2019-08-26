«Дом.ru Бизнес» приглашает на вебинар «Еще больше звонков? Вызов принят» .

Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:
- как не потерять ни одного звонка и проконтролировать, чтобы все они были отработаны?
- какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня, чтобы завтра получить рост продаж?
- почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?
- как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?
Ведущий семинара — Сергей Новиков, руководитель продукта Облачная телефония. При участии и под руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.
Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии — от бизнес-задач до реализации.
Вебинар состоится 27 августа 2019 года, начало в 13.00 по московскому времени.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Чтобы принять участие в вебинаре:
- Перейдите по ссылке telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru
- Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно»
- Заполните форму
- За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.
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