Телеком-оператор «Дом.ru» увеличил скорость домашнего интернета и количество каналов для действующих абонентов без изменения стоимости. Клиенты компании получат больше возможностей для интернет-серфинга и просмотра ТВ.

С 1 июля оператор увеличил базовую скорость для половины своих абонентов, в среднем на 20 Мбит/с. Чтобы выходить в сеть на максимальной скорости, необходимо через личный кабинет проверить, поддерживает ли ее роутер. Если мощность роутера окажется недостаточной, можно приобрести новый, оставив заявку по телефону 722−122 или на сайте domru.ru.

Пользователи цифрового телевидения «Дом.ru TV» также получат новые каналы без увеличения абонентской платы: в пакете «Базoвый HD» появились 5 новых телеканалов, в «Стандартном HD» — 8, в «Цифровом HD» — 13, «Стандартном HD mini» — 21, а в пакете «Базoвый HD mini» — 33 новых телеканала.

Евгений Макагонов,

директор филиала «Дом.ru» в Барнауле:

Мы благодарны нашим клиентам за то, что каждый день они выбирают нас, и заботимся о том, чтобы они получали только лучшие услуги и сервисы. Учитывая предпочтения пользователей, мы постоянно добавляем новые каналы в базовые пакеты услуг. Так, недавно мы запустили новый пакет каналов «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока. А чтобы в квартире абонента всегда был высокоскоростной интернет, в прошлом году мы представили обновленную линейку Wi-Fi роутеров.

*Скорость и количество каналов по тарифному плану уточняйте в личном кабинете. Подробнее о тарифных планах, участвующих в акции, а также условиях акции, уточняйте в центрах обслуживания клиентов.