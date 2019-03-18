«Дом.ru» установит «умные» домофоны в 1000 подъездах Барнаула.

Телеком-оператор «Дом.ru» начал устанавливать в Барнауле высокотехнологичные домофонные панели, обеспечивающие новый уровень безопасности горожан. Новейшее оборудование позволяет открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана своего смартфона. Решение также дает возможность просматривать семидневный архив видеозаписей.

Проект стартовал в 25 городах, первым из которых стал Санкт-Петербург, где «умными» панелями оснащены уже более 5000 парадных. В Барнауле «умные» устройства в 2019 году установят в 1000 подъездах.

Домофоны имеют антивандальную конструкцию. При этом оборудование выполняет не только привычные функции домофона. Современные панели подключены к интернету, ведут видеонаблюдение и управляются со смартфона, поэтому не требуют обязательной установки или замены домофонной трубки в квартире. Жителям домов, оборудованных такой панелью, доступно мобильное приложение «Умный Дом.ru» для iOS и Android. Звонок с домофона поступает на телефон пользователя, который в режиме онлайн может пообщаться с посетителем и открыть ему дверь подъезда. Для этого не обязательно находиться дома, достаточно иметь доступ в интернет.

Жители могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию. Узнать о технической возможности для вашего дома можно по телефону 72−00−27.

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

«Умный» домофон — это представитель нового поколения устройств, способных повысить уровень безопасности и комфорта жилых комплексов. Можно в любой момент посмотреть, кто сейчас находится перед подъездом, или уберечь детей, которые могут открыть дверь посторонним. Панели вызова подключены к сети интернет, что позволяет жителям самостоятельно управлять сервисом со смартфона. Уверен, что эти принципиально новые возможности оценят как жители домов, так и управляющие компании и муниципальные службы.

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