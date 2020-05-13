В одной из серий «Черного зеркала» две героини переносились в виртуальную реальность и полноценно там жили — ходили в клубы, встречались с друзьями, влюблялись и гуляли по красивым местам. Современные технологии еще не настолько совершенны, но уже умеют многое. А если добавить к ним капельку воображения и тех, кто разделяет твои увлечения, то может получиться интересная история. Корреспондент altapress.ru исследовала новый «Дом по другим правилам» Tele2 и поняла, как проведет свободное время в оставшиеся недели самоизоляции.

Я − интроверт и спокойно нахожусь в одиночестве долгое время. Но даже мне на самоизоляции не хватает двух вещей — живого неформального общения с друзьями и походов в любимые места, где можно насладиться атмосферой, выпить кофе и отдохнуть.

Недавно оператор Tele2 открыл новую онлайн-площадку «Дом по другим правилам» − это место, в которое можно «выбраться» даже во время пандемии, чтобы поучиться, потренироваться и сделать что-нибудь увлекательное вместе с другими людьми. Я решила прогуляться по дому, посмотреть, как он устроен, и, возможно, запланировать для себя интересные занятия.

Как устроен «Дом по другим правилам» Tele2

Удивительно, но это и правда дом, хоть и виртуальный. Его проект разработал самый настоящий архитектор, и, если вам понравится, вы сможете его использовать для своего коттеджа.

Дом двухэтажный, и в нем есть все комнаты и помещения, которые нужны для жизни (особенно в самоизоляции) — гараж, гостиная, игровая, кинозал и так далее. А во дворе — бассейн, и да, им тоже можно «пользоваться», хотя и своеобразным способом.

Прогуляться по дому может любой желающий, быть абонентом Tele2 необязательно. Вход в него бесплатный, а для доступа потребуется лишь какой-нибудь гаджет с доступом в интернет. Походим по комнатам и узнаем, чем там встречают гостей.

Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями. Источник: архив компании Tele2.

Кухня

Мой день всегда начинается с кухни. Я никогда (почти) не пропускаю завтраки, обеды и ужины, люблю готовить вкусное, поэтому сначала отправляюсь туда.

Ого! Оказывается, здесь проводят мастер-классы повара известных заведений из Питера — есть уже готовые записи и живые трансляции, запланированные на определенный час. Рядом с афишей — список продуктов, которые понадобятся для блюда.

Не очень удобно, что время московское и приготовление завтрака онлайн придется примерно на наш обед. Но, в конце концов, можно посмотреть записи или присоединиться к эфиру, где готовят десерт — в этом случае время не так важно, в приоритете − результат.

Лекторий

Теперь захотелось узнать что-нибудь новое, поэтому сходим в лекторий. Здесь несколько десятков лекций на разные темы — музыка, искусство, язык, история и так далее.

Я начала с прогулок по Эрмитажу, но почему-то они меня не впечатлили — все-таки эффект физического присутствия в здании дает особенный опыт, который сложно передать онлайн. Но это только мое восприятие, вам, может быть, понравится, особенно если вы скучаете по Петербургу.

Зато короткие двадцатиминутные ролики от проекта «Арзамас» у меня пошли на ура. С ходу посмотрела пару — об истории русского языка и русского искусства XX века. Лекции сделаны качественно, с юмором и в актуальном для современного зрителя формате. Смотришь на одном дыхании и узнаешь много нового. На очереди — история Древней Греции и Рима.

Онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения. Фото предоставлено компанией Tele2.

Тренажерный зал

На самоизоляции сложнее поддерживать себя в форме — бассейн и йога-центры, куда я обычно хожу, закрыты. Кроме того, нет даже элементарных прогулок до офиса, магазинов и так далее.

Через неделю такой жизни тело начало подавать сигналы, что пора организовать тренировки дома. Ему явно стало не хватать послетренировочных эндорфинов и тонуса. Я нашла приложение с домашними тренировками по йоге на смартфон. Но продолжаю искать еще какие-нибудь сервисы для разнообразия.

В тренажерном зале Дома Tele2 собрано несколько разноплановых тренировок от инструкторов клуба «Комета Black» − функциональная, стретчинг, круговая, медитация и так далее. Кроме этого, проводятся живые занятия в прямом эфире — отличная штука, если вам не хватает «совместного опыта».

Психологи доказали: когда делаешь что-то вместе с другими людьми, это наполняет энергией и помогает бороться со стрессом. Так что онлайн-тренировки на карантине — реальная альтернатива походам на групповые занятия в клуб. Чувствуешь себя на одной волне с другими людьми, хотя физически вы находитесь и в разных местах.

А после тренировки для мотивации можно здесь же посмотреть фильмы о достижениях людей в разных видах спорта — сноубординг, киберспорт и так далее.

Кинозал

Я обожаю кино и сериалы, поэтому пройти мимо кинозала с бесплатным и лицензионным контентом выше моих сил. Удивить меня сложно, ведь кажется, что из интересного я пересмотрела почти все. Но в Tele2 уверяют, что в их кинозале собраны только хорошие фильмы, в том числе новинки. И доступ к ним, повторюсь, бесплатный.

Сейчас проверим. Партнером кинозала стал сервис Wink, поэтому, когда нажимаешь кнопку «Смотреть», попадаешь на эту платформу.

Сразу вижу парочку фильмов, которые можно пересматривать на сто раз, — «1 + 1» и «Волк с Уолл-стрит» — и как минимум два, которые я не видела: документальную ленту о воде «Акварель» (судя по всему, там очень красивая картинка) и кино, получившее приз на Каннском кинофестивале «Копернаум» о жизни ливанского подростка. Добавлю в свой список и вернусь к ним в свободный вечер.

Tele2 приглашает в «Дом по другим правилам» Фото: архив компании Tele2

Игровая

В киберспорте я не понимаю ничего, в игры не играю и не интересуюсь ими. Но в комнату Mobil Open Cup заглядываю из любопытства. Там предлагают зарегистрироваться на ближайшие турниры по разным играм: Call of Duty, Mobile Legends и другие. Мне эти названия ни о чем не говорят, и я, пожалуй, пройду мимо. А вы обязательно поиграйте, если вам нравится.

Новоселье в гараже и общение в чатах

Теперь самое интересное! Пока Tele2 приглашает всех обживаться в доме, а в мае там пройдет официальное празднование новоселья с секретными музыкальными гостями.

Здесь уже все готово к встрече музыкального коллектива — инструменты ждут, когда, наконец, из них польются звуки зажигательных хитов. Точную дату и то, кто именно будет выступать на вечеринке, организаторы держат в секрете.

Кстати, на новоселье можно пригласить друзей через мессенджеры WhatsApp, Facebook или «ВКонтакте». Приглашения работают и для других комнат дома. Кнопка для их отправки находится в гостиной.

Все просто: заходишь в гостиную, выбираешь, куда позвать друга — на вечеринку или на свидание, ставишь нужную дату, время, комнату и отправляешь сообщение со ссылкой. В день встречи для вас откроется персональный чат.

Кроме гаража в доме есть еще два классных места для общения — это бар и зона отдыха у бассейна.

В день новоселья в баре запланировано приготовление коктейлей с профессиональным барменом из заведения «Колобок» − эфир начнется сразу после концерта в гараже. В дальнейшем здесь регулярно будут устраивать вечеринки.

А чат у бассейна работает в круглосуточном режиме — туда можно заглядывать в любое время и обмениваться приветствиями с жителями самых разных городов страны.

Tele2 в Барнауле. Архив Tele2.

Терраса для абонентов Tele2

Несмотря на то что дом открыт для всех, в нем все-таки есть специальное пространство для абонентов Tele2 — это терраса. Здесь собраны предложения от партнеров программы лояльности «Больше» − все их можно увидеть на сайте оператора.

Кажется, участники программы могут получать бонусы и спецпредложения почти везде — так много популярных магазинов и сервисов стали партнерами программы. Среди них Lamoda, BurgerKing, школа изучения английского языка Skyeng и другие.

На террасе есть специальная кнопка, нажав которую можно быстро заполнить заявку и стать абонентом Tele2.

Итоги прогулки по дому

«Дом по другим правилам» Tele2 такой большой и интересный, что там можно провести не то что вечер, а целый выходной. Ходить из одной комнаты в другую, чередовать активные и пассивные занятия, готовить, смотреть, слушать, и главное — все это вместе с другими людьми.

Да, пока это не виртуальная реальность в полном смысле слова, но все же отдельный уютный мир, в котором можно интересно провести время.