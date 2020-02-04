Дома из бревен, бруса, технические особенности

Вспомните историю, наверняка видели на картинках деревянные дома. Представьте себе, что строительство домов из бревен насчитывает уже многовековую историю. И эта традиция продолжается до сих пор, только появляются новые и новые технологии возведения, характеризующиеся теми или иными отличиями. Например, дом из бруса.

Технология сборки деревянного дома или сруба

Технология постройки домов на основе оцилиндрованного бревна уже на протяжении 300 лет сочетает элементы «древности», опыта, а также современные технологии. Получается, что строительство таких конструкций должно вестись в соответствии с требованиями сертификационной документации, только тогда можно достичь идеального результата и эффекта.

Чтобы обеспечить идеальное «отстаивание» сруба, необходимо учесть один немаловажный фактор — вентиляция без отопления. При этом внешние стены можно обработать специализированным составом, повышающим безопасность — антисептиком, именно такая технология позволяет защитить дом от действия ультрафиолета и осадков.

Важно заметить, что особенной популярностью сейчас отличается именно канадская технология. Ее главные преимущества заключаются в сочетании отличительных особенностей норвежской и русской технологии. В результате комбинирования этих преимуществ получается теплое, уютное и надежное жилье на основе дерева.

Отличие канадской технологии от других заключается в форме паза бревен — наружный паз, чаша и потайной шип. Однако стоит учесть один существенный факт, строительство домов на основе бревен по канадской технологии требует значительных финансовых затрат, более того, такая технология строительства требует задействования большого количества ресурсов в виде времени и труда.

2 вида строительства деревянных домов

Помимо возведения домов на основе бревен выделяют следующие разновидности:

дома из оцилиндрованного бревна. А вот именно этот вид деревянных конструкций отличается своей длительностью эксплуатации и абсолютной экологичностью. В большинстве своем сырье заготавливается на производстве , а сборка выполняется непосредственно на участке;

а сборка выполняется непосредственно на участке; брусчатые дома. Подобный вид строительства характеризуется высокой стоимостью. И это оправдано , ведь в качестве основного строительного материала задействуется клееный брус.