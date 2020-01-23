«ДомКлик» от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России

«ДомКлик» от Сбербанка запустил онлайн-сообщество жильцов для каждого многоквартирного дома по всей России. Теперь каждый житель России сможет найти свой многоквартирный дом на DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов.

Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.

Сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут узнать правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором района и дома для жизни.

На DomClick.ru собрана самая большая база многоквартирных домов в России и более 100 000 отзывов о домах. Найти сообщество жильцов своего или интересующего для покупки дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru

Николай Васев,

директор дивизиона «ДомКлик»:

Запуск сообщества поможет жильцам привлечь внимание к проблемным ситуациям и объединиться для их решения, повлиять на работу управляющей компании и улучшить жизнь в своем доме.

Справка

ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы «Сбербанк»), www.sberbank.ru.