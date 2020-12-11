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Домохозяйкам на заметку: определены лучшие утюги 2020 года в России

Роскачество провело исследование домашних утюгов и выбрало самую эффективную модель по соотношению «цена — качество».

Утюг.
Утюг.
Открытые источники в интернете (СС0)

В общей сложности была проанализирована эффективность работы около 50 моделей утюгов различных марок в ценовом диапазоне от 1900 до 59 тыс. рублей.

Эксперты Роскачества оценивали утюги на предмет мощности парового потока в различных режимах, качеству глажки одежды из разных тканей (хлопок, полиэстер, джинсы).

Одновременно проверялась устойчивость бытовой техники к повреждениям (тест на царапины) и оценивалось удобство пользования (степень скольжения, настойка управления).

В результате исследования выяснилось, что далеко не всегда высокая цена адекватна качеству утюга. Даже за 4500 рублей можно купить вполне приличный экземпляр.

В итоге ТОП-5 продаваемых в России утюгов, по мнению экспертов Роскачества, получился таким:

Модель

Приблизительная цена

Балл (по шкале 5 баллов)

Philips GC4908/80

7 990

3,89

Philips GC4902/20 Azur

8 270

3,81

Braun SI 3041 GR

3 789

3,71

Tefal FV5615 Turbo Pro

5 443

3,68

Tefal FV1844

2 050

3,57
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