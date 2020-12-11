Домохозяйкам на заметку: определены лучшие утюги 2020 года в России

В общей сложности была проанализирована эффективность работы около 50 моделей утюгов различных марок в ценовом диапазоне от 1900 до 59 тыс. рублей.
Эксперты Роскачества оценивали утюги на предмет мощности парового потока в различных режимах, качеству глажки одежды из разных тканей (хлопок, полиэстер, джинсы).
Одновременно проверялась устойчивость бытовой техники к повреждениям (тест на царапины) и оценивалось удобство пользования (степень скольжения, настойка управления).
В результате исследования выяснилось, что далеко не всегда высокая цена адекватна качеству утюга. Даже за 4500 рублей можно купить вполне приличный экземпляр.
В итоге ТОП-5 продаваемых в России утюгов, по мнению экспертов Роскачества, получился таким:
|
Модель
|
Приблизительная цена
|
Балл (по шкале 5 баллов)
|
Philips GC4908/80
|
7 990
|
3,89
|
Philips GC4902/20 Azur
|
8 270
|
3,81
|
Braun SI 3041 GR
|
3 789
|
3,71
|
Tefal FV5615 Turbo Pro
|
5 443
|
3,68
|
Tefal FV1844
|
2 050
|
3,57