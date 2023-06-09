DON 680M хорош для средних и малых хозяйств.

Кормоуборочный комбайн DON 680M* — абсолютный лидер по количеству продаж в России. Среди аграриев Сибири эта агромашина тоже пользуется популярностью. Причем многие аграрии знакомы с ним уже не один десяток лет.

Первый DON у нас в хозяйстве появился больше десяти лет назад, — говорит Анатолий Громов, директор ЗАО «Бобровское» Сузунского района Новосибирской области. — Сейчас у нас четыре таких кормоуборочных комбайна и они нас устраивают по всем параметрам. По качеству уборки, по стоимости, по доступности запчастей и оперативности сервисного обслуживания. Могли бы взять и дороже «игрушку», но она бы экономически долго окупалась и ничем не выигрывала. Что касается сервиса, мы можем сказать только «спасибо» и отдать дань уважения за оперативную сервисную службу официальному дилеру Ростсельмаш — компании «Агротрак».

Анатолий Громов, директор ЗАО «Бобровское» Сузунского района Новосибирской области. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

DON 680M не раз становился победителем Всероссийского конкурса «Лучшая сельскохозяйственная машина» в 2011, в 2013, в 2015 и 2017 г.г. в номинации «Лучшая кормозаготовительная техника». Этот кормоуборочник — оптимальный вариант для средних и мелких животноводческих хозяйств со стадом до 500 голов.

В колхозе им. Калинина Бийского района Алтайского края первый DON 680M появился в 2011 году.

Нам нужен был кормоуборочный комбайн оптимальный по рабочим параметрам для небольших хозяйств, и, соответственно, по стоимости и обслуживанию, — рассказывает Вадим Реус, председатель колхоза. — Он работает на многолетках и кукурузе под них отдано около 800 гектар. Всего в хозяйстве порядка 3000 гектар. Могу сказать, что комбайн экономичен, имеет доизмельчитель — это важно для получения качественного силоса. Серьезных поломок за время его эксплуатации не было, только замена расходных комплектующих. Очень оперативный сервис от компании «Агротрак» помогает решать все проблемы буквально за сутки.

Вадим Реус, председатель колхоза им. Калинина Бийского района Алтайского края. Фото предоставлено компанией «Агротрак».

В 2023 году обновленная версия DON 680M получила дополнительное обновление: коробку передач с электрогидроуправлением — переключение передач кнопкой и более информационный дисплей в кабине.

* «Дон-680М»