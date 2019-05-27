Доплату к пенсии стали рассчитывать по-новому

Приказ Минтруда о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу 26 мая. Он дополняет принятый в апреле закон о новых правилах индексации пенсий ниже прожиточного минимума.

Из документа следует, что в первую очередь будут устанавливать социальную доплату, которая приравняет пенсию к уровню прожиточного минимума, и только потом будет проводиться индексация, пишет «РГ».

Индексацию станут проводить после расчета доплаты.

Таким образом, каждая индексация должна напрямую повышать количество денег, которые пенсионеры получают на руки, поскольку увеличивается и пенсия, и доплата к ней, сообщает .

По этой схеме проиндексируют все пенсии ниже прожиточного минимума, начиная с январских выплат.

Таким образом, пенсии будут выше прожиточного минимума, а доход пенсионера с маленькой пенсией в любом случае после каждой индексации будет выше прожиточного минимума, а не равен ему, отмечает bfm.ru.

«Доплаты не нужны. Нужно просто минимальный размер пенсии сделать достаточным не только для закупки бичпакетов и оплаты квартиры, но и чтобы хватало на нормальный ремонт квартиры, закупку лекарств, ежегодную поездку по „Золотому Кольцу России“ и месячный отдых на берегу Чёрного моря. И всё это — не залезая в кредитную кабалу. Но чтобы всё это стало доступным, надо чтобы и „президент“ и „депутаты“ получали один прожиточный минимум в месяц не имея никаких других дополнительных источников дохода, так же это касается всех родственников указанных личностей», — отреагировали комментаторы mail.ru.

Закон разработали после соответствующего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ. 1 апреля глава государства подписал этот закон.