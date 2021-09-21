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Дороги Алтая — шаг в будущее. Мультимедийный проект

  • Дата реализации — октябрь 2021 года

  • Проект посвящен Дню работников дорожного хозяйства

СС0

Темы

  • Какие дороги отремонтировали в регионе и в Барнауле в текущем году
  • Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — сколько сделано за последние годы, какие планы по реализации нацпроекта
  • Какие новые технологии применяются в дорожном строительстве
  • Умные дороги, системы управления транспортными потоками, применение современного ПО в дорожной инфраструктуре
  • Не асфальтом единым — из чего состоит современная безопасность дорог — светофоры, камеры слежения, разметка, системы освещения, дорожные знаки
  • Проект к столетию Чуйского тракта (в 2022 году)
  • Как ведется ремонт старого моста через Обь в Барнауле
  • Как в Барнауле новые кварталы растут вместе с дорогами

Площадки для размещения

  • Сайт altapress.ru. Брендированный сюжет
  • Газета «Свободный курс» — специальный выпуск, дополнительные каналы дистрибуции
  • Соцсети (ОК, ВК, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук). Анонсы наиболее интересных материалов в виде карточек, рекламные посты.

Суммарный объем аудитории проекта: 50 — 80 тыс. читателей.

Рекламные форматы

Какие задачи решает

Где размещается

Цена

Интервью с первым лицом компании

• Продвижение директора как эксперта, увеличение его социального веса (формирование имиджа).
• Ответ на критику или негатив в других СМИ по поводу деятельности компании (готовится в позитивном ключе).
• Презентация новых амбициозных проектов компании.
• Рассказ о значительных успехах, которых добилась компания.
• Обозначение позиции компании по поводу важных рыночных или законодательных изменений, на которые хочется повлиять и другие.

На сайте altapress.ru
• Публикация в общей ленте новостей.
• Закреплением на главной странице сайта в правом блоке рубрики «События дня"
• И в мобильной версии (1день, 50% ротации).
Газета «Свободный курс» специальный тематический выпуск.
• 1\2 страницы газеты, 842 кв.см. 320*263мм.
• Работа журналиста, фотографа.

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• Районные центры Алтайского края.
• Республика Алтай.

10000 руб. 7 суток (33% трафика)

Поздравление (макет)

• Возможность поздравить сотрудников, коллег, партнеров.
• Поздравление может быть от первого лица компании, ветеранов компании, значимых или авторитетных лиц компании.

Газета «Свободный курс» специальный тематический выпуск.
• 1\4 страницы газеты «Свободный курс» (416 кв.см. 158*263мм).
• Работа дизайнера, верстальщика.

14000 руб.

Служба рекламы
Барнаул, ул. Короленко, 107,
Тел. (3852) 63−35−25, 65−81−07
E-mail: ads@altapress.ru

Цены действительны с 21.09.2021 года

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