Интервью с первым лицом компании

• Продвижение директора как эксперта, увеличение его социального веса (формирование имиджа).

• Ответ на критику или негатив в других СМИ по поводу деятельности компании (готовится в позитивном ключе).

• Презентация новых амбициозных проектов компании.

• Рассказ о значительных успехах, которых добилась компания.

• Обозначение позиции компании по поводу важных рыночных или законодательных изменений, на которые хочется повлиять и другие.

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