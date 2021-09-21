Темы
- Какие дороги отремонтировали в регионе и в Барнауле в текущем году
- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — сколько сделано за последние годы, какие планы по реализации нацпроекта
- Какие новые технологии применяются в дорожном строительстве
- Умные дороги, системы управления транспортными потоками, применение современного ПО в дорожной инфраструктуре
- Не асфальтом единым — из чего состоит современная безопасность дорог — светофоры, камеры слежения, разметка, системы освещения, дорожные знаки
- Проект к столетию Чуйского тракта (в 2022 году)
- Как ведется ремонт старого моста через Обь в Барнауле
- Как в Барнауле новые кварталы растут вместе с дорогами
Площадки для размещения
- Сайт altapress.ru. Брендированный сюжет
- Газета «Свободный курс» — специальный выпуск, дополнительные каналы дистрибуции
- Соцсети (ОК, ВК, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук). Анонсы наиболее интересных материалов в виде карточек, рекламные посты.
Суммарный объем аудитории проекта: 50 — 80 тыс. читателей.
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