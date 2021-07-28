Дороги частного сектора в Барнауле преображают по просьбе горожан

Дороги сельских и поселковых территорий, а также микрорайонов индивидуальной жилой застройки продолжают ремонтировать в Барнауле.

В краевой столице заасфальтируют 34 участка дорог по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 года», в рамках которой предусмотрен ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

Так в конце прошлой недели были заасфальтированы участки в поселке Спутник.

Новое покрытие появилось на улице Малиновая в границах Соловьиной и Малиновой 1-ой, а также на отрезке улицы Малиновая 1-ая от улицы Малиновой до дома № 14а.

Благоустройство. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

В настоящее время специалисты здесь отсыпают обочины щебнем.

Кроме того, на текущей неделе дорожники приступили к ремонту проезда Гужтранспортного. Здесь проезжую часть ремонтируют на участке от улицы Кулагина до дома № 135Б.

Сейчас специалисты проводят планировку основания дороги с помощью автогрейдера, а также устраивают песчано-щебеночное основание.

Благоустройство. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Следующим участком, где жителям стоит ожидать появление дорожной техники, станет улица Ким в границах улиц Воровского и Октябрят, 39.

Ремонт дорог частного сектора в краевой столице выполняется по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 года».

Компанией-подрядчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой».

Благоустройство. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Отметим, что в график производства ремонтных работ на лето-осень 2021 года включено дороги частного сектора во всех районах краевой столицы.

Так, дорожная техника зайдет в пригородные поселки Спутник, Борзовая заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие.

Благоустройство. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Просьбы отремонтировать участки поступили напрямую от жителей Барнаула в ходе встреч с депутатами Государственной Думы РФ, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Всего же в городе заасфальтируют 32 участка. Общий объем ремонтных работ на дорогах частной жилой застройки составит более 46,5 тысяч квадратных метров на сумму 45,5 миллионов рублей.

Вместе с тем в краевой столице продолжаются масштабные дорожные работы и в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».