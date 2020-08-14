Дороги в центре и пригороде Барнаула отремонтировали по нацпроекту

Выездное совещание, посвященное вопросу приемки транспортных магистралей, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоялось 14 августа в Барнауле.

Речь идет об участках улиц Советской (от площади Октября до проспекта Комсомольского), Пушкина (от улицы Промышленной до проспекта Ленина), а также дороге на поселок Черницк и улицах Пионерская и Новостройка.

Что касается ремонта улицы Советской, то работы здесь выполнялись компанией «Алтайдорстрой» на участке в 460 метров. Общая площадь ремонта составила 6 783,3 квадратных метра, а его стоимость почти 15,5 млн рублей.

Специалисты выполнили работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, установке бордюрного камня и поребрика, ремонту тротуаров, устройству плиточного покрытия.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Этот дорожный объект является важным с точки зрения инфраструктуры, поскольку соединяет два проспекта — Ленинский и Комсомольский. Кроме того, именно по улице Советской граждане подъезжают к краевой офтальмологической больнице.

Ремонт улицы Пушкина на участке от улицы Промышленной до проспекта Ленина осуществляла компания «Патай». Здесь работы велись на участке в 750 метров общей площадью около 8300 квадратных метров. Стоимость ремонта превысила 10 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Спектр проведенных на этом объекте работ схож с ремонтом улицы Советской. Улица Пушкина, напомним, соединяет центральную часть Барнаула с промышленной зоной и районом индивидуальной жилой застройкой. По указанной дороге осуществляется подъезд к протезно-ортопедическому центру «АлОрто» и к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов.

Также масштабные ремонтные работы проведены на участках дорог в пригороде Барнаула. В частности, новую жизнь получил почти двухкилометровый участок дороги на поселок Черницк (от автодороги Калманка-Новороманово-Лебяжье до улицы Пионерской). Стоимость ремонта составила почти 14 млн рублей.

Дорога в п. Черницк Фото Дмитрия Лямзина

Кроме того, дорожники отремонтировали 700-метровый участок улицы Пионерской (от подъезда к Черницку до улицы Новостройка) и 300 метров полотна по улице Новостройка (от улицы Пионерской до улицы Вишневой).

Стоимость работ в данном случае составила 5 млн рублей и 3,1 млн рублей соответственно.

На этих пригородных дорогах были выполнены работы по фрезерованию изношенного слоя и устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Все три объекта являются центральными в поселке Черницк, по ним проходят социально-значимые маршруты общественного транспорта.

Контроль качества на перечисленных дорожных объектах выполнялся в течение всего периода осуществления работ. Дороги признаны соответствующими необходимым стандартам.

Поселок Черницк. Фото Дмитрия Лямзина

Напомним, что всего в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле планируется выполнить ремонт 38 объектов, строительство двух дорог (улица Сиреневая, от улицы Взлетной до улицы Балтийской, и проезд Северный Власихинский, от улицы Попова до проезда Энергетиков), приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха (срок реализации 2 года), завершить начатые в 2019 году работы по реконструкции улицы Попова на участке от улицы Власихинской до улицы Трактовой.

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 38,4 километра (более 400 тысяч квадратных метров).

По состоянию на сегодняшний день рамках нацпроекта ремонтные работы завершены на 14 участках общей протяженностью 15,41 километра.

Планируется, что по итогам года нормативность автомобильных дорог в Барнауле должна увеличиться с 64,8% до 70,7%.