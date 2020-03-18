Дорогое тепло. Житель алтайского села заплатит 160 тысяч рублей за хитрость

Житель районного центра Целинное подключил к электросети микрокотельную, минуя прибор учета электроэнергии. Тепло, светло и бесплатно не получилось. Факт несанкционированного вмешательства в систему учета обнаружили сотрудники Целинного района электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь во время плановой проверки. Итог: долг за неучтенные киловатты в размере почти 160 тысяч рублей.

Подобные действия являются нарушением постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. В таких случаях расчет стоимости электроэнергии для нечестных потребителей производится по нормативу потребления коммунальных услуг согласно решению Правительства Алтайского края № 188 от 16.11.2018 года. Безусловно, оплата на основании показаний исправного счетчика была бы несравнимо меньше. Но гражданин выбрал другой пусть. По словам всех, кто идет на нарушение закона, цель таких действий — сэкономить на расходах за потребленную электроэнергию. На деле все получается наоборот. Вместо ожидаемой экономии — огромный долг, штрафы, суды.

Алтайский филиал Россети Сибирь напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение компании. Берегите себя, своих близких и свой бюджет.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).