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Дорогое тепло: житель алтайского села заплатит 80 тысяч рублей за обман

Около 80 тысяч рублей вынужден будет заплатить житель Красногорского района за нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 354. В его доме обнаружена незаконно смонтированная дополнительная электропроводка.

Электрический провод в обход прибора учета был обнаружен в доме жителя села Старая Суртайка сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Алтайэнерго» во время обхода потребителей с целью осмотра систем электроснабжения. От самодельной конструкции был запитан электрический котел.

Каждый факт несанкционированного вмешательства в схему энергоснабжения, по словам хозяев, имеет цель сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. На деле получается все наоборот. Расчет стоимости неучтенного потребления в таких случаях вычисляется по установленной администрацией региона формуле. Оплата фактически использованных киловатт в условиях заключенного договора и согласно показаниям опломбированного счетчика, т. е. законным путем, была бы несравнимо меньше.

В Алтайэнерго ведется постоянная и активная работа по выявлению нечистых на руку граждан. Энергетики призывают жителей региона не красть электроэнергию, не срывать пломбы с приборов учета и не подключаться к электросетям самовольно.

Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» напоминает: несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. Перепады напряжения, выход из строя бытовой техники, причинение тяжкого вреда здоровью — далеко не полный перечень последствий, которые влечет за собой самовольное подключение к линиям электропередачи. О фактах несанкционированного потребления энергоресурсов можно сообщить по телефону горячей линии: 8 800 1000 380. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.

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