Дороже всего сахар и лук. За три недели цены на продукты в России выросли на 6,2%

За три недели марта после введения санкций западных стран цены в России подскочили на 6,2%. Больше всего подорожали сахар и репчатый лук. Цены фиксирует Росстат.

При этом за последнюю неделю инфляция замедлилась с 2,1% до 1,9%. Отмечается, что впервые с 2008 года темп роста цен за неделю превысил 1%.

По оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 18 марта достигла 14,5% годовых, пишет РБК.

Что подорожало

Инфляция в категории продовольствия за неделю составила 2%, в сегменте услуг — 1%.

Продолжает дорожать сахар, что подогревается ажиотажным спросом потребителей. С 12 по 18 марта сахар в среднем стал дороже на 13,8%, но в некоторых регионах Росстат зафиксировал рост цен до 37,1%.

Неделей ранее 1 кг сахара-песка стал дороже на 12,8%. С начала марта продукт подорожал на 30,8%, следует из статистики.

Овощи. CC0

Растут в цене овощи и фрукты, сильнее всего в цене вырос репчатый лук — на 13,7% в среднем. Примерно на 8% подорожали помидоры и бананы.

Техника тоже не дешевеет: пылесосы и телевизоры подорожали на 3,7 и 2,8% соответственно; с 5 по 11 марта телевизоры стали дороже на 12,5%, пылесосы — на 8,4%.

Отдыхать тоже дорого: сильнее всего дорожали поездки в Турцию — на 28,4% за предыдущую отчетную неделю. Однако теперь ситуация поменялась: с 12 по 18 марта рост цен по этой позиции составил 9,7%.