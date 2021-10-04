Натуральный камень сочетает в себе очарование насыщенных цветов и узоров с очень высокой устойчивостью к внешним условиям и всевозможным нагрузкам. Элементы из камня хорошо работают как в интерьере, так и в качестве декоративного материала для обустройства пространства вокруг построек. Одно из самых интересных применений природного камня — облицовка тротуаров, дорожек, проездов и садовых террас.

Дорожка из природного камня. Фото предоставлено рекламодателем

Почему в качестве материала для тротуаров и дорожек выбирают натуральный камень?

Привлекательная и функциональная планировка территории вокруг дома подчеркивает эстетические ценности здания и его окрестностей. Особенно важны все поверхности, которые используются для передвижения по участку — тротуары между входом в здание и воротами, подъездные пути и парковочные места, а также садовые дорожки, облегчающие доступ к его различным частям. Упрочнение всех таких проходов и проходов позволяет легко передвигаться независимо от преобладающих погодных условий, одновременно защищая от образования колеи или неприглядных ям. Поэтому выбранная поверхность должна быть прочной, презентабельной и простой в уходе.

Натуральный камень станет прекрасным материалом для облицовки тротуаров, дорожек или проездов дома. Он отвечает всем самым важным требованиям с точки зрения эстетики, долговечности и простоты очистки. Большим преимуществом натурального камня является еще и то, что его можно использовать в различных формах, в зависимости от концепции обустройства сада и всей территории. Каменные плиты отлично подходят для мощения тротуаров и дорожек. Их можно разместить на балласте и твердом грунте, где интенсивность движения и нагрузка будут выше, или прямо на земле, например, в менее посещаемых участках сада. Более толстые плиты можно ставить на специальные опоры, создавая элементы террасы или беседки, — поясняет представитель HB Polska, дистрибьютора многих видов натурального камня.

Интересная идея — использовать элементы более разнообразной формы. Во многих садах хорошо смотрятся необработанные или частично обработанные камни, ценимые за их богатую форму и уникальный внешний вид. Традиционные каменные блоки будут работать как на подъездной дорожке, так и на тротуаре, а интересным дополнением плит или более крупных фрагментов камня может стать щебень или гравий соответствующего цвета.

Какие сорта и типы камня лучше всего подходят для использования в качестве тротуаров и дорожек?

Камень, выбранный для дорожки, дорожки или террасы, должен не только хорошо выглядеть, но и обладать необходимой механической прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Несущая способность важна, особенно когда автомобили будут проезжать по пластинам. Помимо устойчивости к высокому давлению, также важна устойчивость к истиранию. Стоит помнить, что поверхности, расположенные снаружи, будут контактировать с песком или мелкими камнями, поэтому лучше не царапать их слишком легко. Низкое водопоглощение будет важно, так как это уменьшает впитывание любой грязи. Чтобы избежать слишком однородной и гладкой поверхности, которая может способствовать падению, выбранный тип камня должен быть пригодным для обработки, чтобы обеспечить подходящую нескользящую поверхность.

Типы натурального Куртинского гранита https://stone-prestol.ru/catalog/kurtinskij-granit/, которые лучше всего подходят для тротуаров, дорожек, террас и проездов, — это в основном гранит и базальт. Камни вулканического происхождения отличаются высокой твердостью и стойкостью, а их широкая цветовая палитра позволяет подобрать цвет, который лучше всего будет гармонировать с фасадом или элементами небольшой садовой архитектуры. Также неплохо использовать прочный каменный сланец. Некоторые виды песчаника также могут подойти. Однако с известняковыми породами следует проявлять особую осторожность. Мрамор или травертин, хотя они и выглядят красиво, скорее всего, со временем немного изменят свой внешний вид, а их поверхность может быть подвержена загрязнению, которое трудно удалить, например, от листьев или травы.

Существуют разные способы укладки каменной тротуарной плитки. Обычно используются традиционные узоры как для больших квадратных или прямоугольных предметов, так и для маленьких кубиков. Хорошей идеей будет уложить доски, разделенные слоем гравия или растущей травы. На них хорошо смотрятся узоры с элементами разного размера. Во многих садах нерегулярно расположенные элементы будут смотреться выгодно, интересным решением может стать увеличение расстояния между большими плитами. по мере того, как дорожка удаляется от здания. Гораздо больше свободы в возможных композициях дает использование каменных кубиков. Используя разные оттенки камня, вы можете различать определенные точки или использовать цветные границы. Обычно все геометрические узоры тоже хорошо подходят.