23 февраля популярная барнаульская радиостанция «Дорожное радио» провела традиционную ежегодную акцию под названием «Рыцарь дня». Прекрасные работницы «Дорожного радио» в мужской праздник решили в очередной раз «выйти на дорогу», чтобы вновь убедиться в отзывчивости и доброте барнаульских автомобилистов.

Каждая девушка старательно изображала беспомощную автоледи, у которой внезапно «сломался» автомобиль прямо на дороге: на проезжей части стоял припаркованный автомобиль с аварийным знаком, а «горе-водительница» активно просила проезжающие мимо автомобили остановиться и помочь ей.

«Дорожное радио» провело акцию «Рыцарь дня» Источник: myaltai.com

Надо сказать, что на просьбу о помощи мужчины реагировали оперативно. Не успевал один «рыцарь» помочь, как тут же останавливался другой. Как только обеспокоенный представитель сильного пола выходил из машины и спрашивал в чем именно проблема, девушка благодарила его за неравнодушие, поздравляла с праздником и дарила памятные сувениры от «Дорожного радио». Мужчины были очень рады вниманию со стороны девушек!

«Дорожное радио» провело акцию «Рыцарь дня» Источник: myaltai.com «Дорожное радио» провело акцию «Рыцарь дня» Источник: myaltai.com «Дорожное радио» провело акцию «Рыцарь дня» Источник: myaltai.com «Дорожное радио» провело акцию «Рыцарь дня» Источник: myaltai.com

Источник: myaltai.com