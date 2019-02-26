“Дорожное радио” провело акцию “Рыцарь дня”

Каждая девушка старательно изображала беспомощную автоледи, у которой внезапно «сломался» автомобиль прямо на дороге: на проезжей части стоял припаркованный автомобиль с аварийным знаком, а «горе-водительница» активно просила проезжающие мимо автомобили остановиться и помочь ей.
Надо сказать, что на просьбу о помощи мужчины реагировали оперативно. Не успевал один «рыцарь» помочь, как тут же останавливался другой. Как только обеспокоенный представитель сильного пола выходил из машины и спрашивал в чем именно проблема, девушка благодарила его за неравнодушие, поздравляла с праздником и дарила памятные сувениры от «Дорожного радио». Мужчины были очень рады вниманию со стороны девушек!
Источник: myaltai.com