Достать из неволи: барнаульская пенсионерка хочет обанкротить обманувшего ее зека

Жительница Барнаула Светлана Борискина, пострадавшая от мошеннических действий директора микрокредитной компании Романа Тюленева, подала в арбитражный суд заявление о его банкротстве. Между тем, Тюленев, признанный виновным в мошенничестве, сейчас отбывает наказание в рубцовской колонии.

Обводил вокруг пальца

36-летний Роман Тюленев ловко обвел вокруг пальца как минимум пять барнаульских пенсионерок, включая Светлану Борискину.

Будучи директором микрокредитной компании «Сибирская народная казна», он помогал им получить заем под залог жилья. Но убеждал их подписать договор купли-продажи квартиры «на время» (вместо договора залога).

«Погасите заем — все вернем обратно, так надо, чтобы не платить налоги» — примерно так он объяснял свою операцию. А пока женщины возвращали заем, сбывал их жилье третьим лицам за их спиной.

В 2019 году Октябрьский райсуд Барнаула признал Тюленева виновным в мошенничестве (ст 159 УК РФ, часть 4). Под стражу квартирного мошенника взяли прямо в зале суда — его отправили на «отсидку» на четыре года.

Октябрьский районный суд Барнаула. Анастасия Корягина , altapress.ru

Верните деньги , Тюленев

Между тем, Октябрьский райсуд взыскал с него суммы в пользу потерпевших. Решение суда он, сидя в рубцовской колонии № 5, не исполнил. И вот одна из потерпевших Светлана Борискина подала заявление о признании Тюленева банкротом.

Помогает в этом ей «Ассоциация по защите прав заемщиков», рассказал altapress.ru исполнительный директор ассоциации Антон Доровских. Именно юристы ассоциации поддерживали потерпевших в уголовном деле.

Заявление в суд Светлана Борискина подала в декабре, Но обоснованность ее заявления суд пока не изучил и решение не вынес. 5 марта по ходатайству Тюленева очередное заседание суда перенесено на 7 апреля. В арбитражный суд за Тюленева ходит его представитель.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Каковы шансы получить деньги

В делах о банкротстве граждан кредиторам редко удается получить существенные суммы. Но Антон Доровских все же считает, что шансы есть.

Светлана Борискина в ходе банкротства намерена оспорить сделки Тюленева за последние три года (такое право дает закон «О банкротстве») и вернуть имущество в конкурсную массу. А это уже даст возможность продать имущество с торгов и наконец получить деньги, который Тюленев обязан вернуть женщине по решению суда.