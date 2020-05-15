Доставка еды быстро и качественно. Где и как заказать пиццу в Барнауле

Lafa Pizza бросает вызов: она готова разнообразить гастрономическую жизнь барнаульцев. Мы проверили на себе работу службы доставки. О плюсах и минусах — в нашем материале.

Максимально просто

Архив Lafa Pizza.

Заходим на сайт Lafa Pizza. Сразу отметим функционал — простой и удобный. Все блюда разделены на пять разделов: «пицца», «гиросы», «напитки», «комбо» и «акции».

Выбор пиццы действительно широкий — на сайте представлено десять видов на любой вкус. Для тех, у кого «разбежались глаза», есть функция «довериться Лафе». Своеобразная лотерея, которая ни к чему не обязывает. Нажимаем на кнопку — получаем случайный вариант.

Те, кому пицца наскучила, могут выбрать гиросы, хачапури, кесадии и салаты. Под каждой позицией подробно расписан состав блюда.

Есть и чем запить еду — газировка, холодный чай, сок. Стоимость на них не выше, чем в обычном продуктовом магазине, — это, несомненно, плюс. Также на сайте предлагают варианты комбинации блюд с напитками. Идеально для больших компаний — заказав «комбо», можно сэкономить пару сотен рублей.

Архив Lafa Pizza.

Быстро и удобно

Архив Lafa Pizza.

Мы решили заказать по одному блюду из каждой позиции. Часть — с помощью самовывоза, часть — курьерской доставкой. Объем заказа был рассчитан на ужин для четырех человек.

Звоним по номеру доставки. Приятный мужской голос предлагает сделать заказ. Мы выбираем салат и кесадию с ростбифом, а также хачапури по-аджарски с двойным сыром. Сотрудник заведения говорит, что все будет готово через 15 минут. Но нам не надо так скоро. Делаем заказ на 18 часов, его без проблем оформляют.

Про себя отмечаем плюс — можно сделать заказ заранее, находясь на работе, а забрать уже готовым и горячим. При этом не надо стоять в очереди и ждать, пока блюда приготовят.

Найти заведение просто — оно располагается напротив АлтГТУ, выглядит стильно. Сейчас, в условиях самоизоляции, дождаться заказа внутри не получится. Но нам и не надо — он уже готов.

Отметим, что сотрудники Lafa Pizza работают в защитных масках и перчатках, с заботой о безопасности клиентов. Это радует.

Однако заметили и недостаток — в заведении нет больших пакетов, в которые можно горизонтально положить коробки с едой. Масло из одной протекло, если этого вовремя не заметить, можно запачкать одежду — это минус.

Архив Lafa Pizza. Архив Lafa Pizza. Архив Lafa Pizza.

Молниеносная доставка

Архив Lafa Pizza.

Оформить заказ через сайт — дело нескольких секунд. Выбираем пиццу и гирос с ростбифом. Стоимость доставки в любой район города составляет 100 рублей. Через несколько минут звонит сотрудник компании, чтобы уточнить выбор блюд и адрес. Уверяет, что курьер привезет заказ в течение часа.

Здесь отметим, что доставку мы оформили в один из новых жилых комплексов города. Даже таксисты не могут найти дом, в котором мы живем, и чаще всего отменяют заказ. Началась забавная игра — делаем ставки, найдет ли курьер нужный адрес.

К удивлению, проблем с доставкой не возникло. Совершенно очаровательный курьер приехал в защитной маске и перчатках уже через 30 минут после совершения заказа.

Идеальный ужин

Благодаря быстрой доставке все блюда «приехали» горячие. Мы заказали в основном новинки с ростбифом. Мяса в них — далеко не один кусок, чем обычно грешат заведения быстрой кухни.

Нас не оставил равнодушными гирос с ростбифом. В его составе — картофель фри и мастерски запеченное мясо, которое буквально тает во рту.

Цена за ужин порадовала — 1246 рублей. Для компании из четырех человек это более чем бюджетный вариант. А в бонусе с молниеносной доставкой и максимально вежливым обслуживанием впечатление о работе заведения Lafa Pizza самое радужное.

LAFA PIZZA Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 47 Сайт: lafa-pizza.ru Тел: 99−666−1 Социальные сети: Вконтакте

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