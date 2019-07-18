Доставка от Boxberry для e-commerce: подключайтесь с выгодой

Федеральная служба доставки помогает выйти на общероссийский рынок и увеличить продажи

С каждым годом онлайн-шопинг пользуется все большей популярностью. По оценке агентства Data Insight, 74% населения России ежедневно пользуются интернетом, обеспечивая стабильный прирост рынка e-commerce. Количество онлайн-покупателей неуклонно растет.

По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Барнаула за 2018 год выросло в 30 раз по сравнению с 2017 годом. И 2019 год уже показывает отличные результаты — за первое полугодие было отправлено в 5 раза больше заказов, чем в прошлом году. Чаще всего посылки с заказами из Барнаула отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Наибольшей популярностью пользуются товары для красоты и здоровья, продукты питания, подарки и сувениры.

Сотрудничество с Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. В начале работы с компанией онлайн-площадки могут пользоваться более выгодными условиями. Интернет-магазины, подключившиеся к Boxberry в период с 01.06.2019 по 31.08.2019, получат скидку на доставку по базовому тарифу. Воспользуйтесь промокодом GOOD и отправляйте заказы на 10% дешевле. Акция действует в течение 60 дней с момента активации промокода.

Ольга Иванова,

владелица магазина здорового питания «Сила Еды» ( о сотрудничестве с Boxberry):

Изначально я открыла для себя службу доставки Boxberry, когда делала покупки в других интернет-магазинах. Сразу оценила удобство и комфорт при оформлении заказов. И когда встал вопрос о выборе службы доставки для своего бизнеса, я заключила договор с Boxberry. Так у нас появилась возможность отправлять посылки по всей России, по выгодным тарифам и в короткие сроки.

С помощью Boxberry предприниматели e-commerce могут существенно расширить географию продаж. Компания предлагает оперативную доставку заказов в более 1500 населенных пунктов России. Boxberry обеспечивает строгий контроль за соблюдением сроков и оперативно перечисляет интернет-магазинам средства за выданные заказы.

Выгодные тарифы действуют как для популярных направлений, так и для отдаленных регионов. К примеру, стоимость доставки из Барнаула в Москву составит от 272 рублей, в Санкт-Петербург — от 355 рублей, а в Казань — от 246 рублей.*

Зарегистрируйтесь на сайте Boxberry и развивайте свой бизнес вместе с надежной службой доставки!

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