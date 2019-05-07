Не выходя из дома: altapress.ru исследовал барнаульские службы доставки продуктов

В редакцию altapress.ru обратилась бывшая жительница Барнаула, которая сейчас живет в Швейцарии, с просьбой рассказать, доставляют ли в краевой столице продукты на дом. Женщина рассказала, что здесь у нее живет бабушка, для которой она хотела бы заказывать еду — родственнице уже тяжело самой ходить в магазин. Поскольку этот вопрос может быть актуален не только для пожилых людей, но также для инвалидов и просто занятых жителей Барнаула, мы решили сделать обзор служб доставки продуктов на дом.

В Барнауле существует множество служб доставки продуктов. В наш обзор попали четыре из них, так как они занимаются развозом продуктов из магазинов или приобретают их напрямую у поставщиков. Сюда не попали те фирмы, которые занимаются исключительно доставкой готовой еды (суши, пицца, шаурма и т.д.).

Для определения уровня цен мы взяли за основу стандартный набор продуктов: булка белого хлеба, 1 л молока, десяток яиц, тушка курицы 1 кг, 1 л подсолнечного масла, 1 кг картофеля, 1 кг лука репчатого, 1 кг моркови, пачка макарон (400 гр) и пачка гречки (800−900 гр). У каждой службы доставки мы нашли минимальную стоимость этих товаров (без учета скидок) и сложили цены.

Краткое содержание

Макароны , еда. СС0

Ассортимент

Как утверждается на сайте магазина, в нем представлены более 20 тысяч наименований различных товаров. Помимо продуктов, здесь можно купить предметы бытовой химии, зоотовары, канцелярию, посуду, игрушки, товары для дачи и многое другое.

Продукты в свою очередь делятся на категории, как в обычном супермаркете. Позиций действительно много: одних только макаронных изделий здесь 24 страницы, на каждой из который по 9 наименований. Для удобства есть возможность сортировать продукты по цене, популярности, наличию скидок и по названиям от, А до Я.

Цены

Минимальная стоимость набора продуктов, выбранного altapress.ru, составила 419,6 рублей. Однако стоит отметить, что в данную сумму не вошла стоимость лука и яиц, так как этих товаров в наличии попросту не оказалось. Кроме того, мытой моркови на вес тоже не нашлось: вместо нее пришлось посчитать 400-граммовую пачку замороженной и нарезанной кубиками. Ее цена оказалась выше, чем у других служб доставок, где была весовая морковь.

Овощи в супермаркете. СС0

Также у этой службы доставки оказался самый недорогой хлеб, но лишь за счет того, что вес булки составляет 450 гр, а не 600 гр, как положено по стандарту.

Доставка и оплата

Товар привозит курьер — бесплатно при заказе от 1000 рублей. Время доставки можно согласовать с менеджером, заказы привозят с 10 до 23 часов. Рассчитаться за товары можно наличными или банковской картой.

«Еда в дом»

Ассортимент

Эта служба доставки не приводит точной цифры наименований товаров, но если полистать их сайт, можно обнаружить десятки позиций во многих категориях. Здесь много товаров местных производителей, многие из которых можно купить на развес и в коробках. Покупателям также предлагают сигареты и готовую еду: шашлык и роллы.

Шашлык. pixabay.com

Помимо продуктов, на сайте представлена бытовая химия, товары для детей (в том числе канцелярия), новогодние подарки. Здесь есть сортировка товаров по ценам и наименованиям, а также раздел с акциями.

Цены

Заказ базового набора продуктов, выбранного altapress.ru, у этой службы доставки обойдется в 418,51 рублей. Это самая доступная цена в обзоре — так получилось за счет низкой цены на курицу. Все необходимые продукты удалось отыскать без каких-либо проблем.

Доставка и оплата

Бесплатная доставка по Барнаулу доступна при заказе на сумму от 500 рублей. В отдаленные районы доставка оплачивается отдельно. Заказы развозит водитель-экспедитор с 14 до 18 часов. Товар обещают доставить до квартиры. Оплатить заказ можно наличными или по банковской карте.

Курица. СС0

«Продукты на неделю»

Ассортимент

Как и в предыдущих службах доставки, здесь можно заказать продукты разных категорий, а также промтовары, корм для животных, игрушки и даже самогонные аппараты. На сайте можно сортировать списки товаров по ценам и наименованиями. Есть раздел «Товары со скидкой», но он пуст.

Цены

Стоимость набора продуктов, выбранного altapress.ru, составила 445,88 рублей. Все необходимые продукты легко нашлись. Здесь оказались самые низкие цены на макароны, картофель и яйца, а вот хлеб вышел самым дорогим.

Доставка и оплата

Минимальная сумма заказа не ограничена. Стоимость доставки фиксированная — 50 рублей. Заявки на сайте принимаются круглосуточно, заказы возят с 8:00 до 20:00.

Хлеб. СС0

Ассортимент

Эта служба доставки отличается от предыдущих тем, что у них нет сайта (есть только группы «ВКонтакте» и «Одноклассниках») и своего склада товаров. Курьеры приобретают их в магазинах, которые покупатель выбирает сам. Действует гибкая система оплаты заказов в зависимости от числа позиций в чеке, места нахождения торговой точки от дома, числа магазинов, в которые нужно заехать. Эта служба доставки также предлагает услуги по покупке лекарств в аптеках.

Цены

Стоимость базового набора продуктов будет определяться ценами в магазине, который укажет покупатель. Именинникам за 3 дня до дня рождения и 3 дня после обещают скидку на заказ 20%. Для пенсионеров действует постоянная скидка 10%.

Доставка и оплата

Заказ можно сделать по звонку и через мессенджеры. Доставка работает ежедневно с 8:00 до 00:00, заказы принимают до 23:30. Стоимость доставки по Барнаулу начинается от 150 рублей, после 20:00 — от 200 рублей. Привезти заказ обещают за 90 минут.

Ритейл. Супермаркет. СС0

Кто еще может помочь с доставкой продуктов на дом

Продукты для одинокого пенсионера или инвалида также может покупать соцработник. Для того, чтобы его нанять, нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства с документами, подтверждающими частичную утрату способности обслуживать себя (медицинские справки).

Платить за услуги соцработника нуждающийся человек должен из своей пенсии. Однако, если его доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае, эту услугу должны предоставлять бесплатно.

За инвалидом I группы или пенсионером старше 80 лет можно оформить уход любому неработающему гражданину, в том числе родственнику. В этом случае нуждающемуся в уходе начисляют компенсационную выплату, которую он должен отдавать ухаживающему за ним человеку. Размер выплаты в Алтайском крае составляет 1380 или 1440 рублей в зависимости от районного коэффициента.