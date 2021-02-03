Морозная погода не способствует длительным прогулкам и приятному шопингу. Если на улице в шубке и пуховике тепло и комфортно, то в здании есть шанс вспотеть, а потом и заболеть. Последнего в условиях пандемии особенно не хочется. Да и рекомендации медиков избегать людных мест по-прежнему актуальны. Но кушать хочется всегда, независимо от погодных условий и эпидемической обстановки в стране. Идеально в этом случае заказать доставку продуктов из магазина Метро Кэш энд Керри прямо на дом.

Этим вы решите сразу несколько проблем: не нужно стоять в очереди, выбрать все необходимое можно дома в приложении или на сайте, сэкономите время, посвятив его домашним делам или отдыху.

Мы побеседовали с жителями нашего города, чтобы узнать, кто уже пользуется доставкой продуктов и почему.

Марина, 42 года, бизнес-вумен:

— У меня своя небольшая компания. Работаю часто допоздна, иногда приходится и в выходные выезжать к клиентам. Но семью кормить нужно. В какой-то момент отказалась от походов по магазинам, оформляю доставку необходимого на сайте. Делаю заказ, пока стою в пробке или пью утренний кофе. Очень удобно! Дома покупки могут получить и дети, тем более что оплату перевожу сразу через банковскую карту.

Кирилл , 35 лет , фермер:

— Живу за городом, веду свое хозяйство и сам продаю продукты. И если мясом, молоком и овощами обеспечен, то бакалею, кондитерку, напитки и другое приходится покупать. Бывая в городе, забудешь то одно, то другое, а за всем не наездишься. Когда попробовал доставку продуктов, был удовлетворен. Четко работают, привозят в оговоренное время без путаницы.

Светлана , 24 года , молодая мама:

— Моей дочке всего два года. Стараюсь поменьше бывать с ней в магазинах: много людей, ребенок устает, капризничает. Чтобы не ждать, пока муж придет с работы, сходит в магазин и принесет все нужное, не перепутав по списку, заказываю продукты из дома. Выбираю, пока малышка спит, и жду курьера. С детьми постоянно что-то нужно: то пюрешку, то молоко закончилось, то фрукты к полднику. Доставка выручает. А с мужем лучше побольше времени проведу, пока он свободен.

Михаил , 68 лет , пенсионер:

— Живу один, мои дети в другом городе. Рекомендовали мне побольше гулять на свежем воздухе, но не ходить в магазины, пока свирепствует вирус. Они оформляют мне доставку продуктов, всё, что попрошу. Сами платят оттуда, остается только получить и расписаться. Это очень удобно! Вот планирую и сам научиться заказывать через телефон, чтобы своих не напрягать.

Вывод

Услуга давно пользуется популярностью, поэтому сервис полностью отлажен: курьер привезет ровно то, что вы выбрали. Если потребуется замена какого-то продукта, позвонит менеджер, чтобы уточнить детали.

ООО «ДОСТАВКА ЭКСПРЕСС» (ОГРН: 1197746518342). Юридический адрес: Дмитровское шоссе, д. 85, офис 220 (этаж 2), г. Москва, 127238